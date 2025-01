Jovem baleada pela PRF tem piora e volta a respirar por aparelhos; PF faz reconstituição da abordagem

Pais e Juliana Rangel no CTI — Foto: Júnior Alves/TV Globo

A direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes informou na noite desta terça-feira (7) que Juliana voltou a ter febre.

A jovem Juliana Leite Rangel, baleada na cabeça por policiais rodoviários federais na BR-040 na véspera do Natal, teve uma piora clínica e voltou a respirar por aparelhos.

A direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes informou na noite desta terça-feira (7) que Juliana “voltou a fazer febre — sinais clínicos e laboratoriais de um novo quadro infeccioso —, necessitando retornar medicação para controle de pressão arterial, retorno de sedação leve e retorno para ventilação mecânica”.

“O processo de reabilitação precisou ser interrompido devido ao agravamento do quadro infeccioso”, destacou.

Reconstituição

Também nesta terça-feira, agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fizeram a reconstituição da abordagem ao carro onde Juliana estava com a família.

A reprodução começou no início da tarde, contou com um scanner e um drone e durou cerca de 2 horas. Os investigadores da PF percorreram um trecho de 300 metros da BR-040.

Melhora na semana passada

Na semana passada, Juliana apresentou uma melhora que surpreendeu os médicos. A jovem estava consciente, sentia os membros, respondia a estímulos e conversou com a família. Através de gestos labiais, ela disse que ama os familiares e que queria ir para casa.

“Perguntei se ela estava sentindo alguma dor, ela negou pela cabeça. Além disso, pedi para ela movimentar os membros inferiores e superiores, encostei no pé dela e perguntei se ela tinha sensibilidade. Ela estava sentindo minha mão e apontou”, contou na ocasião o médico Thiago Resende, diretor da unidade hospitalar.

Relembre o caso

O carro da família de Juliana, de 26 anos, foi atingido por tiros quando passava pela Rodovia Washinton Luís, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles estavam indo passar o Natal na casa de parentes em Niterói.

Os tiros foram disparados por três agentes. Segundo a PRF, todos estão proibidos de atuar em operações por tempo indeterminado. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam o caso.

Fonte: Bom Dia Rio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/14:35:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...