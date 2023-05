Primeiro viaduto, no entroncamento com a BR-163 do Novo Contorno Oeste em Marechal, já está pronto

Foto: DER-PR – A obra atingiu a marca de 55% de execução

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) atingiu a marca de 55% de execução do novo Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon, na região Oeste. A obra, administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), prevê uma nova rodovia com 6 quilômetros de extensão e dois novos viadutos, com investimento de R$ 20.840.776,18.

Os primeiros quatro quilômetros do contorno já estão pavimentados, e a estrutura do novo viaduto no entroncamento com a BR-163 foi concluída. Os esforços agora se concentram no futuro viaduto com a PRC-467 e finalização do pavimento, que ainda será encaixado nestas duas novas obras de arte especiais.

“Esta foi uma obra cheia de desafios, acompanhada de perto pelos habitantes de Marechal Cândido Rondon. Mas agora vencemos esses obstáculos e temos perspectiva de ver o contorno completamente liberado ao tráfego até o final do ano, desafogando as ruas municipais e trazendo mais agilidade e segurança para o corredor logístico entre Foz do Iguaçu e Guaíra”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Atualmente está em implantação um desvio na PRC-467 para receber o tráfego de veículos da rodovia. Os serviços do viaduto serão iniciados na sequência.

“O Contorno Oeste de Marechal Cândido Rondon foi contratado em 2018, utilizando como base um projeto executivo que já não contemplava o desenvolvimento do município e aumento do tráfego de veículos nas rodovias de ligação. Por este motivo foi necessário atualizar os projetos dos viadutos, garantindo que atendam as demandas da região”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti.

A presença de material rochoso no leito da futura rodovia, não detectado na elaboração do projeto, foi outro fator que exigiu alterações nos serviços de terraplenagem previstos originalmente.

A obra contempla ainda a implantação de dispositivos de drenagem, serviços de sinalização horizontal e vertical, paisagismo da faixa de domínio adjacente à pista e viadutos, além de demais serviços complementares. Ao ser concluído, o contorno receberá a denominação PR-970 no Sistema Rodoviário Estadual.

A obra está incluída no Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, uma parceria da SEIL com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Fonte AEN-PR / Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 18/05/2023/17:21:23

