Alta do minério de ferro pode impulsionar economia do Pará

A valorização recente do minério de ferro no mercado internacional tem potencial para gerar impactos positivos significativos na economia paraense, especialmente nas cidades que concentram atividades de mineração. Nesta quarta-feira (23/4), os contratos futuros da commodity na Bolsa de Dalian, na China, encerraram o dia com alta de 2,11%, cotados a 727,5 iuanes por tonelada, o equivalente a US$ 99,73. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para maio também registrou elevação de 1,61%, sendo negociado a US$ 100,2 por tonelada.

A alta nos preços é impulsionada pelo aumento da demanda por aço na China — principal destino das exportações brasileiras de minério de ferro —, pela redução nos estoques globais e pelas expectativas de melhora nas relações comerciais entre Estados Unidos e China. A China responde por mais de 70% das compras externas do Brasil nesse setor, o que reforça a importância da estabilidade desse mercado para os estados exportadores.

No Pará, a mineradora Vale é responsável por operações em larga escala, especialmente na região de Carajás, sudeste do estado. Municípios como Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá e Curionópolis são diretamente beneficiados pelas atividades mineradoras, seja pela geração de empregos, arrecadação de tributos ou movimentação econômica nos setores de serviços, comércio e construção civil.

Segundo projeções da própria Vale, os investimentos previstos para os próximos anos em Carajás giram em torno de R$ 70 bilhões, com metas de ampliar a capacidade de produção anual para 200 milhões de toneladas de minério de ferro até 2030. O avanço no valor da commodity representa maior potencial de receita para esses municípios, que recebem repasses de Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), royalties pagos pelas mineradoras à União e redistribuídos aos estados e cidades produtores.

Além disso, o cenário favorável estimula a ampliação de projetos e a contratação de mão de obra local, refletindo em geração de renda, melhoria na infraestrutura urbana e fortalecimento da economia regional. Em cidades como Canaã dos Carajás, que abriga o complexo S11D — um dos maiores projetos da Vale —, o desenvolvimento urbano é visível, com crescimento populacional e expansão de serviços públicos e privados.

Com os preços do minério se mantendo em alta e a demanda externa aquecida, especialistas avaliam que o Pará pode ter um novo ciclo de crescimento impulsionado pela mineração, reforçando sua posição estratégica como um dos maiores exportadores do setor no Brasil.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate

