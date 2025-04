Governador, prefeito e ministro entregam 576 apartamentos para famílias em Sinop

Foto Reprodução| O governador Mauro Mendes, o prefeito Roberto Dorner e o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) entregaram, há pouco, 576 apartamentos das etapas 1 e 3 do Residencial Nico Baracat, para famílias de baixa renda que foram cadastradas, contempladas e deixam de pagar aluguel.

O governo de Mato Grosso fez aporte de R$ 2,6 milhões por meio do SER Família Habitação, para conclusão destas unidades. Cada unidade habitacional tem cerca de 46 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Lançado em 2013, o empreendimento teve suas obras retomadas em 2021.

O prefeito Roberto Dorner lembrou que, quando assumiu, as obras do Nico Baracat estavam paradas e procurou o governador Mauro Mendes para “recomeçar as obras”. Foram liberados R$ 13 milhões para finalizar a primeira etapa e o governo federal fez encaminhamentos para a 2ª etapa da obra. “Aqui é a união do governo federal, governo do Estado e prefeitura” que “proporcionam moradias dignas”, declarou. Dorner também elogiou o governador Mauro Mendes. “Tô aqui há 49 anos… Foi o melhor governador que pisou aqui nestes 49 anos” e “quero agradecer a Deus pela oportunidade de juntar todas as forças políticas” “proporcionando trabalho digno”.

O ministro Carlos Favaro agradeceu a parceria com “o prefeito Roberto Dorner que foi atuante para poder viabilizar” a conclusão da nova etapa e destacou que os conjuntos habitacionais além de proporcionar casa própria para famílias aquecem a economia dos municípios.

O governador Mauro Mendes lembrou as dificuldades de milhares de famílias em conseguir a casa própria ao relatar a felicidade das pessoas que hoje foram contempladas. “Eu sei o que é isso porque eu passei e muitos de nós já passamos e, graças a Deus, superamos. E a melhor forma de agradecer a Deus, não é só rezar, orar, é fazer aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. Dizer muito obrigado através das ações, nesta oportunidade que nós temos de estar aqui exercendo os cargos que nós temos e ajudar pessoas como vocês a realizar este sonho. Fico muito feliz que o governo de Mato Grosso estar podendo ajudar nisso”, “nas parcerias com o ministério das Cidades, com Assembleia Legislativa, nossa bancada federal, com a iniciativa privada”.

O secretário nacional de Habitação, Augusto Henrique Alves Rabelo, parlamentares, secretários também estão na solenidade.

Mauro Mendes fez, em seguida, com diretores de empresa, o lançamento do residencial Morada do Bosque, com 1.645 moradias, em parceria da iniciativa privada com subsídios concedidos pelo governo do Estado para atender famílias que buscam a casa própria e podem usar recursos do FGTS.

