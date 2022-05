Altamira e Novo Progresso lideram alertas de desmatamento no Pará

Ibama flagra desmatamento em Novo Progresso (Foto: Arquivo) – Entre os dez municípios com maior área sob alerta de desmatamento, três são do Para; Altamira, Novo Progresso e São Felix do Xingú outros quatro são do Amazonas: Lábrea, Apuí, Manicoré e Humaitá e um do Mato Grosso; Colniza.

Os municípios de Altamira, com 94.02 km² e Novo Progresso com 67.07 km², colocam o estado do Para na liderança do recorde de alerta de desmatamento, que no mês de abril, pela primeira vez, superou 1 mil km², conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Altamira é o segundo município do ranking nacional, Novo Progresso é o 5º.

Entre os dez municípios com maior área sob alerta de desmatamento, três são do estado do Pará e quatro são do Amazonas. Em primeiro lugar Lábrea (AM), com 107 quilômetros de área sob alerta e em segundo Altamira (PA) com 94.02km² , terceiro lugar Apuí (AM), com mais de 86.62 km² , quarto Colniza/MT: 74.58 km² e quinto Novo Progresso (PA) com 67.02 km² sob alerta.

Veja o ranking:

1-Lábrea/AM: 107.05 km²

2-Altamira/PA: 94.02 km²

3-Apuí/AM: 86.62 km²

4-Colniza/MT: 74.58 km²

5-Novo Progresso/PA: 67.07 km²

6-Itaituba/PA: 42.02 km²

7-Porto Velho/RO: 41.55 km²

8-Manicoré/AM: 39.47 km²

9-Humaitá/AM: 32.53 km²

10-São Felix do Xingu/PA: 30.71 km²

Segundo o Observatório do Clima, que analisa os dados do Deter/Inpe, no acumulado do ano, os alertas já chegam a 5.070 km², 5% a mais do que na temporada passada e o segundo maior da série histórica, perdendo apenas para o recorde de 5.680 km², de 2020.

Desde agosto do ano passado, os alertas vêm batendo recordes: em outubro, janeiro fevereiro e agora em abril, aponta o Observatório do Clima.

Leia Também:Estelionatários e invasores de terras trazem o medo a produtores rurais em comunidade de Novo Progresso

Especialistas apontam o cenário como grave porque abril ainda é um mês de chuvas na Amazônia, o último do chamado “inverno” amazônico, quando deveria reduzir o ritmo do uso das motosserras. Na lista de estados sob maior impacto em abril estão o Amazonas, com 346.89 km², seguido do Pará, com 241.92 km², Mato Grosso, com 286.68 km² e Rondônia, com 107.86 km².

