Homem desaparece após cair de um barco no rio Tapajós em comunidade da zona rural de Santarém

Claudevani Sarmento Ferrão desapareceu após cair de uma embarcação no rio Tapajós na região da comunidade Suruacá — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

A embarcação fez o retorno no mesmo trajeto, mas a vítima não foi encontrada.

Uma homem de 44 anos, identificado como Claudevani Sarmento Ferrão, desapareceu após cair de uma embarcação no rio Tapajós na região da comunidade Suruacá, neste domingo (8) em Santarém, oeste do Pará. O desaparecimento aconteceu por volta das 4h da madrugada.

O Núcleo Integrado de Operação (Niop) foi notificado sobre o caso de desaparecimento do homem. De acordo com as informações, o barco Gavião Terceiro estava fazendo a travessia da Vila do Amurin para Aldeia Nukinin quando Claudevani caiu na água a 300 metros da margem entre a Aldeia Muratuba e Vista Alegre.

As pessoas que estavam na embarcação perceberam que a vítima não estava a bordo. Apreensivos com o que teria acontecendo, pediram para que o comandante da embarcação fizesse o retorno no mesmo trajeto para tentar localizá-la, mas não conseguiram.

Ao g1, o Corpo de Bombeiros informou que está realizando um levantamento da região e verificando a logística para iniciar as buscas.

