Pará investe no futuro com mais de 7 mil livros infantis disponíveis ao público

Foto: Reprodução | Projeto ‘Literatura pra Gente Miúda’ e ações na Biblioteca Arthur Vianna despertam o gosto pela leitura desde a infância.

Mais de 7 mil livros infantis compõem o acervo bibliográfico da Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), localizada na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), disponíveis para o acesso da população em geral, com o intuito de, sobretudo, incentivar a leitura desde a infância e valorizar a literatura infantil paraense e brasileira. A biblioteca é considerada a mais importante da região Norte.

“Os nossos livros de literatura infantil são fundamentais para incentivar a criação de uma rotina de leitura e alimentar esse hábito que, geralmente, é construído, inicialmente, em casa. Entre os principais benefícios destaco o incentivo à criatividade, à independência, ao autocontrole e à imaginação, porque, a partir dos livros infantis que as crianças começam a imaginar o cenário de onde se passa aquele livro, aquela história. Então o começo realmente é essa interação do texto com as imagens”, explica Socorro Baia, coordenadora da BPAV, com cerca de 40 anos de atuação na área.

Além da atividade cultural permanente de contação de histórias, a biblioteca também oferece outras iniciativas de incentivo, como o teatro de bonecos, as oficinas literárias, leituras livres, performances artísticas, apresentação de vídeos, entre outras.

“A partir dessas atividades, crianças e adolescentes acabam tendo mais vontade de folhear ou emprestar um livro e assim desenvolver o interesse e gosto pela leitura. A literatura contribui para a formação daquele leitor. Com mais de 35 anos de atuação na Biblioteca Pública Arthur Vianna, é um orgulho reencontrar, já adultos, leitores que fizeram parte da história da nossa seção infantil e ouvi-los contar o quanto a leitura o ajudou a escrever ou se expressar melhor”, ressalta a bibliotecária Vilma Lacerda.

O foco do mês de abril na seção infantil da biblioteca é literatura indígena e a obra escolhida é “Uerê – O pequeno guerreiro pauxis”, da escritora paraense Bella Pinto, nascida em Óbidos. A ‘Arthur Vianna’, que conta com equipe de bibliotecários, arte educador e pedagogo, está aberta para atendimento presencial, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Aberta ao público, a Biblioteca está dividida em alguns espaços, tais como as seções de Obras Raras, Braille, Obras do Pará, além de possuir a Fonoteca Satyro de Mello, uma Gibiteca e uma Brinquedoteca. O público atendido é diverso e crescente, formado por crianças, jovens, idosos, portadores de necessidades especiais, estudantes, profissionais e pesquisadores.

INCENTIVO – Um dos projetos de destaque é o “Literatura pra Gente Miúda”, que ocorre às terças e quintas. A atividade propõe estimular a criatividade, a leitura e a escrita entre crianças a partir de 6 anos e adolescentes, em um ambiente lúdico e educativo.

Nesta terça-feira (22), crianças, de 5 a 12 anos, do projeto social ‘Sorena’, participaram das atividades do ‘Literatura pra Gente Miúda’. “Além da socialização, o projeto permite que as crianças conheçam e ampliem seus conhecimentos. Muitas delas não são estimuladas a virem à biblioteca, o que impede que tenham experiências e contatos com os livros. Acredito que essa vivência é fundamental para eles. Durante a atividade exploramos a cultura da música e ouvimos histórias sobre os indígenas”, ressalta Liane Silva, auxiliar do projeto.

Flaviane Mesquita, 5 anos, foi uma das participantes da atividade na Fundação Cultural do Pará. “Aprendemos muitas músicas, ganhamos livros, colocamos nossos nomes neles, escutamos historinhas sobre indígenas, brincamos e foi muito divertido aprender a ler os livrinhos”, conta. No último dia 18 de abril, foi celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil.

EDUCAÇÃO – O programa Alfabetiza Pará, coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), lançado em janeiro de 2023, com o objetivo de auxiliar os municípios paraenses no desenvolvimento dos estudantes no período de alfabetização e o projeto “Lê pra mim?”, que promove a leitura de livros infantis brasileiros, com iniciativas de inclusão, onde personalidades leem para crianças de escolas públicas, estão entre outras iniciativas desenvolvidas no Pará.

Em 2024, o Pará mais que dobrou o número de crianças alfabetizadas. Conforme a primeira avaliação censitária de alfabetização apresentada pelo Governo Federal em maio de 2023, o estado alcançou a meta de 48%, superando os 37% previstos para o ano. O resultado colocou o Pará entre os seis estados que mais evoluíram nos índices de alfabetização em relação a 2019, antes da pandemia da Covid-19. Pelo desempenho, o programa conquistou ouro no “Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização”, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/09:19:42

