Altamira sai da lista das 10 cidades mais violentas do Brasil

As regiões Norte e o Nordeste têm as cidades mais violentas do Brasil. A Bahia conta com seis dos dez municípios com maiores índices de mortes desse tipo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (18 julho 2024) pelo Anuário de Segurança Pública. Altamira, no Pará, que sempre foi destaque na mídia como uma das cidades mais violentas, desta vez não apareceu na lista do Anuário.

O que aconteceu

– O Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais em 2023 — uma taxa de 22,8 por 100 mil habitantes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve uma redução de 3,4% no número em relação a 2022. No entanto, as regiões Norte e Nordeste seguem com mais registros.

– São mortes violentas aquelas provocadas por homicídio, latrocínio, morte após lesão corporal ou por interferência policial. Os dados do Anuário de Segurança Pública compilam estatísticas das secretarias estaduais de Segurança Pública, das polícias e de outras instituições, como Ministério Público e IBGE.

– O Amapá tem 733 mil habitantes e taxa de mortes violentas de 69,9. O estado conta com duas cidades entre as com mais assassinatos no Brasil, incluindo a capital, Macapá.

– Na sequência, a Bahia tem a segunda maior taxa. No estado baiano, 6.578 pessoas foram mortas. Seis das dez cidades mais violentas do Brasil estão no estado, ocasionando uma taxa de letalidade de 46,5 para cada 100 mil habitantes. A polícia baiana também foi a que mais matou no país, vitimando 1.699 pessoas em 2023.

– Pernambuco, por sua vez, é o terceiro do ranking. No estado, foram 3.638 mortes violentas em 2023. Na contramão da tendência nacional, Pernambuco teve 211 assassinatos a mais do que em 2022. A taxa no estado é de 40,6 para cada 100 mil habitantes.

Amapá tem a cidade mais violenta do Brasil, diz Anuário

– Santana, no Amapá, é a cidade mais violenta do país. Conforme os dados, o município, que fica na região metropolitana da capital, registrou em 2023 uma taxa de 92,9 para cada 100 mil habitantes – em 2022, era de 49,4.

– O porto na cidade amapaense virou centro de disputa entre facções para o escoamento do tráfico. O presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio Lima, pontua que Santana, que fica na região metropolitana de Macapá, é caracterizada por sediar um porto disputado por facções para a logística do narcotráfico.

“Atuar no porto de Santos, o maior do Brasil, é importante, mas o crime encontrou caminho em outros portos. O porto de Santana tem a atuação de duas facções locais. Não é só a exportação das drogas, também tem a chegada de armas e outras mercadorias.” Renato Sérgio Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Veja a lista das dez cidades mais violentas, segundo o anuário:

– O Anuário também disponibilizou dados sobre letalidade policial. Segundo os dados, Jequié, na Bahia, lidera o ranking. Por lá, mais da metade das mortes são provocadas pelas polícias.

– Amapá e Sergipe têm duas cidades no ranking cada. Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ocupa a vice-liderança com mais mortes, proporcionalmente, provocadas pela polícia.

Veja lista das dez cidades em que a polícia mais matou:

