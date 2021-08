Identificado militar que morreu em queda de helicóptero que seguia em missão operacional para a cidade de Itaituba

Helicóptero decolou do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus (SBMN) em missão operacional para a cidade de Itaituba, no oeste paraense (Fotos:Rperodução)

Petherson dos Santos Alves Verli morreu no acidente com o helicóptero do Exército Brasileiro.

Um helicóptero do Exército Brasileiro caiu no rio, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no município do Careiro Várzea, no Amazonas. A forte chuva que atinge grande parte do estado nesta sexta teria contribuído para o acidente, que ocorreu durante trajeto em missão operacional para a cidade de Itaituba, no oeste paraense.

Seis militares estavam no helicóptero no momento da queda. Cinco foram resgatados com vida e levados para o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM). Um militar morreu.

Ele foi identificado como Petherson dos Santos Alves Verli, de 33 anos. “Seu falecimento prematuro é uma grande perda para todos nós e rogamos a Deus que continue alcançando seus voos com a bênção e proteção do nosso Criador”, diz a nota.

O Comando de Aviação do Exército(CAvEx) informou que o acidente com o helicóptero, modelo Pantera k2, aconteceu cinco minutos após a decolagem do aeródromo de Ponta Pelada em Manaus (SBMN). O destino seria a cidade de Itaituba (PA) onde os militares fariam uma missão operacional.

Uma investigação de acidente aeronáutico será aberta para apurar as causas. O Comando de Aviação do Exército informou ainda que sendo prestado todo apoio às famílias das vítimas. Uma equipe médica e o SOS fluvial foram deslocados para o local do acidente.

De acordo com a nota do Comando Militar da Amazônia, durante o deslocamento a aeronave perdeu altitude e caiu nas proximidades do município do Careiro da Várzea. Os motivos do acidente serão investigados.

