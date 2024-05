Altamirense pesca tucunaré de 4 kg e 64 cm no rio Xingu

Altamirense pesca tucunaré gigante | Foto: Arquivo Pessoal

O espanto registrado por meio de vídeo tem motivo, Cledivânia Rosário Teixeira pescou nada menos que um Tucunaré de 64 centímetros e pesando incríveis 4 quilos. O momento emocionante foi registrado pelo marido Luan Teixeira, que também ficou incrédulo com o feito.

“Esse é o primeiro peixe grande que eu pego, com o tamanho de 64 cm e o peso de 4 kg. Foi o primeiro peixe, no rio Xingu. A gente já pegou outros também, mas desse tamanho foi o primeiro.”, relata a enfermeira.

Apaixonada por pesca esportiva e pelas aventuras no rio Xingu, Cleidivânia pesca ao lado do marido há cerca de 1 ano e meio. Os dois costumam sair sozinhos, buscando pontos onde a briga com a isca será boa, mas nem mesmo eles imaginavam que um gigante das águas e brigador, daria o ar da graça.

“Já fui algumas vezes, Luan já foi mais vezes que eu. A gente sempre ia lá, jogava isca lá, pescava, e nunca tinha pegado um peixe desse tamanho por lá, naquelas redondezas de onde a gente vai.”, explica Cledivânia Rosário.

Sem combinar horário ou local, o gigante apareceu, um tucunaré de encher os olhos de qualquer pescador. Sem imaginar o que estava fisgando a isca, Cleidivânia brigou com o peixão. O casal estava em Altamira, sudoeste do Pará, a cerca de 46 km da cidade sentido a Barragem de Pimental, da Hidrelétrica Belo Monte.

Os dois aguardavam na embarcação com a ajuda de um guia, e até aquele momento não imaginavam que o peixe que havia fisgado a isca era o mais cobiçado da região, um Tucunaré Xingu, espécie nativa da região de Altamira, e que costuma dar trabalho aos aventureiros.

“Quando fisgou a isca que eu senti puxar eu achei que fosse um peixe mais ou menos do tamanho que a gente cultuam pegar, mas aí quando ele apareceu, na verdade, que a gente viu o tamanho, foi uma surpresa e eu fiquei muito emocionada. Eu acho que meu esposo ficou mais emocionado que eu também.”, conta a pescadora esportiva.

Luan Teixeira ficou tão impressionado com o tamanho do Tucunaré, que quase derruba o celular na água. Emoção que ficou marcada na memória do casal, e o no casal criado por eles na internet para divulgar a pesca esportiva na região. Os dois publicaram vídeos das pescarias, e não deixaram de postar o momento em que o gigante foi devolvido à natureza.

“O nosso lema é preservar, a importância de preservar porque a gente quer também que outras pessoas tenham a oportunidade de pegar um peixe e sentir a mesma sensação que a gente sentiu.”, pontua Cledivânia.

O registro está garantido, a publicação com o feito histórico atraiu dezenas de comentários e está fixada na rede social do casal, para quem quiser admirar. A isca responsável pelo feito, uma Inna 90 de 9 cm e 16 g verde limão foi posta em um lugar de destaque na parede.

