Mulher morre na mesma agência bancária que o “Tio Paulo”, no Rio

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)- Uma mulher sofreu mal súbito e morreu na mesma agência bancária do “Tio Paulo”, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Maria de Santana, 60 anos, sofreu mal súbito e morreu, nessa quarta-feira (8/5), dentro de uma agência bancária na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A agência seria a mesma em que o cadáver de Paulo Roberto foi levado pela sobrinha Érika Vieira para pegar um empréstimo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a remover o cadáver de Maria de Santana. A vítima estava na agência do Itaú pela parte da tarde, quando passou mal e veio a óbito. As informações são do O Dia.

O Itaú se pronunciou sobre o caso, ”O Itaú Unibanco lamenta profundamente o ocorrido e presta sua solidariedade à família. A cliente teve um mal súbito na entrada da agência, então todos os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, incluindo socorro médico.” informou ainda que ”Em respeito à vítima, clientes e colaboradores, a unidade permanecerá fechada. Os funcionários foram acolhidos e receberão todo apoio psicológico necessário”.

Os clientes que precisarem de atendimento presencial devem procurar a unidade próxima ou acessar os canais digitais do Itaú.

Relembre o caso

O cadáver de Paulo Roberto foi levado pela sobrinha Érika Souza Vieira Nunes para a mesma agência bancária em 16 de abril deste ano, para pedir um empréstimo de R$ 17 mil.

O “Tio Paulo” já estava morto na cadeira de rodas, e a sobrinha foi presa após acionaram a Polícia Civil. O caso foi filmado e publicado nas redes sociais.

