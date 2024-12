Aluna da Estácio e única representante da região Norte conquista 2º lugar em maior concurso de moda autoral do Brasil

A aluna Fernanda Bastos, do curso de Design de Moda da Estácio, conquistou o segundo lugar no desafio “Sou de Algodão + Casa de Criadores”, o maior concurso de moda autoral voltado para estudantes no Brasil. O evento, realizado em São Paulo, contou com mais de 1.700 inscrições, das quais apenas 10 finalistas foram selecionados. Fernanda, orientada pela professora Clarisse Fonseca, foi a única representante da região Norte a figurar entre os vencedores.

Natural do Amapá, Fernanda é um exemplo de superação e perseverança. Artesã e empreendedora no segmento de acessórios, ela também é aluna do ProUni em Belém do Pará. Para frequentar as aulas e perseguir o sonho de estudar moda, a jovem atravessa a Amazônia de barco, carregando a essência cultural de sua terra natal para seus projetos acadêmicos e autorais.

“É um desafio diário, mas cada esforço vale a pena. Representar a região Norte nesse evento foi uma experiência transformadora. Trouxe comigo a Amazônia, com toda a sua riqueza e diversidade, e pude mostrar ao Brasil que nossa região tem muito a oferecer, tanto em termos de criatividade quanto de sustentabilidade,” disse Fernanda.

O concurso “Sou de Algodão + Casa de Criadores” é promovido pela Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa) em parceria com a Casa de Criadores, plataforma que dá visibilidade a novos talentos no cenário nacional. Desde 2018, a iniciativa busca promover o uso do algodão na moda autoral brasileira, aliando sustentabilidade, inovação e criatividade.

A professora Clarisse Fonseca, responsável por orientar a aluna, destacou a importância do evento na trajetória de Fernanda. “Com certeza, um concurso dessa magnitude é um espaço de legitimação, de dizer que estamos aqui, presentes e atentos a todas as movimentações, tanto de salvaguarda da Amazônia quanto das questões ambientais. A Fernanda trouxe uma coleção que não só reflete sua consciência ambiental, mas também carrega uma maturidade latente de quem questiona e transforma. Desde a inspiração até os croquis e as peças prontas, sua coleção é um grito que diz: estamos aqui, na moda e na sociedade”, afirmou Fonseca.

Para a professora Arcângela Sena, coordenadora dos cursos de economia criativa da Estácio, a conquista é motivo de orgulho. “A Fernanda representa a força, a criatividade e a diversidade cultural da nossa região. É emocionante ver uma estudante levar a originalidade amazônica para um dos maiores palcos da moda autoral no Brasil. Essa vitória é fruto de muito talento, esforço e paixão pela arte de criar”, festejou.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2024/10:22:29

