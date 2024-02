Aluno foi morto na porta da escola por briga em jogo online; vídeo

(Foto: Reprodução)- Um aluno de 14 anos foi morto e dois adolescentes, de 12 e 15, ficaram gravemente feridos após uma briga nesta terça-feira (20), na porta de uma escola em Anápolis, a 55 km de Goiânia. À Polícia Militar (PM), uma testemunha contou que uma mulher com um martelo e uma faca teria atingido um dos alunos. Um vídeo mostra a confusão, que teria acontecido após briga em jogo online.

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) informou que os dois adolescentes estão em estado gravíssimo.

Ao g1, o delegado Vander Coelho informou que a mulher e os dois filhos dela foram levados à delegacia, mas a polícia não pode divulgar informações porque o fato está em apuração. O caso aconteceu na porta do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) lamentou o ocorrido e disse que toda a confusão aconteceu fora do ambiente escolar, por motivos pessoais dos estudantes. Explicou que a Superintendência de Segurança Escolar foi acionada assim que a direção soube do caso

Também segundo a Seduc, a equipe do Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor e do Estudante já acompanha o caso para dar assistência aos estudantes e suas famílias. Reforçou, por fim, que “todos os esforços têm sido feitos no sentido da promoção de uma cultura da paz”. Leia a nota completa ao final da reportagem.

Crime filmado

O vídeo mostra um grupo de alunos reunido próximo à escola. Uma mulher, que segura um martelo, se aproxima acompanhada de dois garotos. Ela começa a falar com o grupo, como se estivesse tirando satisfação sobre alguma coisa.

Momentos depois, os ânimos se afloram e os dois garotos que estão com a mulher e outros dois meninos começam a brigar. A mulher também entra no meio da briga e em alguns momentos até a ameaça os jovens com o martelo.[Mulher e dois jovens agridem aluno, que está encolhido em Anápolis, Goiás — Foto: Reprodução]Mulher e dois jovens agridem aluno, que está encolhido em Anápolis, Goiás — Foto: Reprodução

Íntegra nota Seduc

Em atenção à solicitação de informações sobre ocorrência envolvendo estudantes do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, em Anápolis, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) informa:

A briga ocorreu nesta terça-feira, 20/12, fora do ambiente escolar. Infelizmente, um dos envolvidos, ex-aluno do Colégio, faleceu em decorrência dos ferimentos. Conforme informações preliminares, os desentendimentos entre os estudantes têm motivos pessoais;

Assim que informada, a Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar da Seduc se deslocou para Anápolis, onde acompanha o atendimento aos envolvidos, a escola e o trabalho das autoridades policiais;

Ainda com vistas à assistência e apoio à escola e, em especial, a estudantes e suas famílias, a equipe do Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor e do Estudante da Seduc já acompanha o caso;

A Seduc lamenta profundamente o ocorrido, sobretudo quando envolvem estudantes da rede pública estadual. Todos os esforços têm sido feitos no sentido da promoção de uma cultura da paz.

Veja vídeo:

Fonte: Sbt nws e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2024/10:45:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...