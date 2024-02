Posto de coleta de resíduos recicláveis é reativado em Santarém

O projeto tem como objetivo a coleta seletiva e a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, através da troca de materiais recicláveis por desconto na fatura de energia. (Foto:Divulgação/Reprodução)

A partir desta terça-feira, 20, o Posto de Coleta do E+ Reciclagem que funcionava na Praça São Sebastião, voltou a funcionar. Agora, no estacionamento do Mercadão 2000, localizado na avenida Tapajós, em Santarém, região oeste paraense. O espaço, conta regularmente com coleta de resíduos que podem gerar descontos na fatura de energia dos clientes, além de troca de lâmpadas incandescentes por LED e arrecadação de potes de vidro para beneficiamento dos recém-nascidos da Santa Casa de Misericórdia do Pará. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e, no sábado, das 8h às 12h.

De acordo com Pricila Hinvaitt, analista a área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, além de destinar os resíduos sólidos recicláveis de forma correta, e de ser uma prática sustentável de grande impacto positivo para o meio ambiente, o Posto de Coleta, projeto do Grupo Equatorial Energia que integra o Programa de Eficiência Energética da Aneel, oferece um estímulo a mais aos santarenos, com descontos na fatura de energia. “A proposta busca promover ações voltadas para difundir a cultura da coleta seletiva, descarte consciente e correto de resíduos sólidos e preservação do meio ambiente no planeta em que vivemos”, reforça.

Desde 2015, o programa E+ Reciclagem já concedeu mais de 700 mil reais em bonificação nas faturas de energia. Nesse período, foram mais de 22.300 mil toneladas de resíduos recicláveis que deixaram de poluir o meio ambiente e quase 24 mil clientes bonificados.

Conforme o gerente de relacionamento com o cliente, Gilliard Vaz, a partir da quantidade e do tipo de material levado ao posto de coleta do E+ Reciclagem, o valor do bônus na fatura de energia é estabelecido. “Este desconto pode ser aplicado na fatura de energia do cliente ou pode ser doado a uma instituição social. A Equatorial Pará trabalha regularmente para estar mais próxima dos clientes e essa iniciativa é mais um exemplo da parte social que a distribuidora desenvolve ao longo dos anos”, finaliza.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/02/2024/07:16:46

