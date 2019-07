Alunos da rede estadual voltam às aulas a partir do dia 1º de agosto

(Foto:Marco Santos / Agência Pará0 – O segundo semestre na rede estadual de ensino começa na primeira semana de agosto em quase mil escolas do Estado. A expectativa é que aproximadamente 553 mil alunos retornem às salas de aula já no dia 1º de agosto. Como forma de mobilizar a comunidade escolar, a Secretaria de Educação do Pará (Seduc) realiza a campanha Volta às Aulas, chamando atenção de pais e estudantes para a importância da freqüência escolar.

Cartazes foram distribuídos em locais de grande movimentação pública, como praças, transportes coletivos, shoppings, delegacias, órgãos públicos e campos de futebol. Os gestores de USEs e UREs da Região Metropolitana de Belém e do interior do Estado também foram orientados a mobilizar os alunos. Além de garantir os dias letivos, a mobilização também tem como foco o combate à evasão escolar.

“A ação é uma parceria com os municípios e lideranças escolares e tem por objetivo estabelecer laços de colaboração em todo o Estado, nas redes estadual e municipal, visando a garantia do direito de aprender de cada aluno e aluna”, comentou a secretária de Educação do Pará, professora Leila Freire.

