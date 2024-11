Alunos do IFPA Itaituba, são selecionados para participarem de Olimpíada na Tailândia

Foto: Reprodução | A edição que faz parte do Programa de Olimpíadas da Rede POC, organizador oficial da olimpíada no Brasil.

Seis alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) do município de Itaituba no Pará, foram selecionados para integrar a Delegação do Brasil que vai para Bangkok, na Tailândia. Com excelente desempenho, conquistaram a medalha de bronze na edição da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras 2024 (OIMSF), organizada pela França.

A edição que faz parte do Programa de Olimpíadas da Rede POC, organizador oficial da olimpíada no Brasil, levará os estudantes para a International Talent Mathematics Contest (ITMC) que ocorrerá de 22 a 26 de fevereiro de 2025.

Os alunos do IFPA Itaituba selecionados e seus respectivos orientadores são:

Arthur Michelini Medeiros Lopes;

Danilo Cerqueira Schimitana;

José Moraes Lima Junior;

Pedro Mickael da Silva Amorim;

Rodrigo de Sousa Lima;

Starley Silva dos Santos.

Orientadores

Professor Maykon Sullivan.;

Professor Ronilson Aquino;

Professor José Moreira;

Professor Eliesio;

Professor Wagner.

O comunicado da seleção para a Tailândia em uma fase tão importante no processo de educação dos alunos, despertou muito orgulho à instituição e principalmente aos seus familiares.

“Como mãe, meu coração transborda de alegria e orgulho! Meu filho, Rodrigo, junto com outros alunos brilhantes do IFPA Itaituba, conquistou a medalha de bronze na OIMSF e, por conta disso, foi selecionado para participar de outra olimpíada internacional em Bangkok, Tailândia. A dedicação e o esforço de todos esses jovens são impressionantes, e testemunhar seu empenho nos estudos e nas competições nacionais e internacionais enche-me de emoção. Sei que essas medalhas abrem portas para oportunidades incríveis nas universidades, e eu não poderia estar mais feliz e orgulhosa!”, disse a mãe, Luísa Helena.

International Talent Mathematics Contest (ITMC)

O International Talent Mathematics Contest (ITMC) é uma iniciativa da Thai Talent Training – Agência de Educação para Superdotação em Matemática da Tailândia, umas principais instituições voltadas ao Ensino de Matemática e Treinamento de estudantes com Altas Habilidades na Ásia e organizadora da World Time (World Talent Invitational Mathematics Examinations).

É uma competição individual internacional para avaliação dos conhecimentos matemáticos dos estudantes da Educação Básica e podem participar estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas e privadas.

Rede POC

A Rede POC é uma instituição privada de intercâmbio científico juvenil com 20 colaborações internacionais cuja missão é promover a excelência na educação através do estímulo ao interesse pela Ciência, Tecnologia e Inovação. A Rede foi convidada a ser a Secretaria Regional da ITMC no Brasil.

