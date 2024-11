Foragido de presídio mata pai e filho a tiros em bar

(Foto: Reprodução) – Shevisson Rogério Andrade Oliveira, que já possuía antecedentes criminais e estava foragido do sistema penitenciário do estado.

Uma disputa entre conhecidos em um bar da zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, terminou ontem em tragédia. Um pai e seu filho foram assassinados a tiros após uma briga com Shevisson Rogério Andrade Oliveira, que já possuía antecedentes criminais e estava foragido do sistema penitenciário do estado.

As vítimas, Lourival Pereira de Souza e seu filho Izack Menezes de Souza, estavam no estabelecimento consumindo bebidas quando o conflito teve início. Durante o confronto, Shevisson, armado, disparou contra Lourival, matando-o imediatamente. Em seguida, Izack tentou revidar, saindo em busca de uma arma para enfrentar o agressor.

No entanto, ao retornar ao local, ele também foi alvejado e morto por Shevisson.

A Polícia Civil foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou os corpos de pai e filho caídos. Uma operação foi rapidamente organizada, e Shevisson foi localizado e preso em sua residência, encerrando a sequência de violência com sua detenção.

O desfecho brutal e chocante revela uma escalada de violência que tem abalado a região. Com um histórico criminal já marcado por delitos anteriores, Shevisson permanecia foragido do sistema prisional, levantando questões sobre o monitoramento de foragidos e a segurança local.

A tragédia em Nova Ipixuna expõe, mais uma vez, os riscos que a violência armada traz para comunidades do interior do Pará.

