Alvorada, rito religioso e levantamento dos mastros marcam abertura do Sairé 2024 em Alter do Chão

Praça do Sairé reuniu dezenas de visitantes e moradores para a abertura do Sairé 2024 — Foto: Amarildo Gonçalves/ TV Tapajós

O evento celebra a rica tradição e reúne visitantes e moradores em um ambiente de fé, cultura e confraternização.

O Sairé 2024 teve a abertura marcada por uma alvorada, rito religioso e levantamento dos mastros. O evento, que ocorre na vila de Alter do Chão, distante cerca de 37 km da zona urbana de Santarém, oeste do Pará, celebra a rica tradição do povo borari e reúne visitantes e moradores em um ambiente de fé, cultura e confraternização.

Durante a madrugada desta quinta-feira (19), os foliões iniciaram a festa com a tradicional alvorada. Além dos foliões do Sairé, visitantes e turistas também acompanhavam a celebração, o momento de despertar simboliza a profunda ligação entre a comunidade e as tradições.

Osmar Vieira, juiz da festa, ressaltou a importância da união entre a comunidade, os grupos folclóricos de botos e o governo.

“Estamos buscando um fortalecimento dessa manifestação cultural, tanto no aspecto culinário quanto no turismo. Começamos hoje com os ritos, ladainhas e shows”, comentou.

Para ele, a tradição é o verdadeiro coração do Sairé, onde a emoção e a memória familiar se entrelaçam.

Logo após a alvorada, a concentração foi realizada na Praça do Sairé, onde ocorreram os ritos religiosos e uma celebração presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Santarém, Dom Irineu Roman, que participou pela primeira vez da abertura do Sairé. Ele expressou a felicidade e emoção ao abençoar as barracas que compõem a festa.

“É uma grande honra poder conhecer e participar desta celebração tão significativa”, afirmou.

A secretária de Cultura, Elisangela Pinto, compartilhou a alegria ao ver a festa finalmente aberta. “Estamos há meses trabalhando para que este Sairé seja diferenciado, o melhor de todos os tempos. Ver toda essa cultura viva é uma grande honra”, destacou.

Ela enfatizou ainda a importância dos ritos religiosos e a necessidade de preservar a história que eles representam, um legado que perdura por mais de 300 anos.

A programação da festa, que inclui atrações musicais e rituais tradicionais, promete um final de semana intenso.

“A expectativa é a melhor possível, e estamos confiantes de que teremos um Sairé de paz, com a colaboração da Segurança Pública”, acrescentou Elisangela, fazendo um convite a todos para vivenciarem essa festa belíssima.

Ainda durante a manhã, como parte da tradição do Sairé, homens e mulheres foram buscar os mastros que estavam à beira da Praia da Gurita, e então saíram em procissão até a Praça do Sairé, onde realizaram o levantamento. Neste ano, as mulheres levaram a melhor na disputa, levantando o mastro da juíza primeiro.

Os mastros do juiz e da juíza da festa são decorados com frutas, simbolizando a fartura. Eles permanecem erguidos na praça até a manhã de segunda-feira (23), quando serão derrubados em uma disputa entre homens e mulheres. Ao final, as frutas são partilhadas entre os presentes.

