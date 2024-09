Polícia Militar apreende quase 3kg de drogas no bairro Surubeju em Monte Alegre; suspeito é preso

Droga, dinheiro e materiais apreendidos com o suspeito de tráfico de drogas — Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um homem de 28 anos foi preso por guarnição de serviço da Polícia Militar com quase 3kg de drogas, em Monte Alegre, oeste do Pará, na tarde de quarta-feira (18).

O suspeito foi abordado após levantamento de inteligência na travessa Águas Boas, no bairro Surubeju. De acordo com informações da polícia, ao avistar a guarnição, o homem ainda tentou se esconder, mas foi flagrado com a substância entorpecente (oxi) em quantidade que caracteriza tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a polícia, contra o suspeito que já tem diversas passagens pela polícia por tráfico, haviam diversas denúncias de comercialização de drogas, sendo apontado como membro de facção criminosa e como um dos principais fornecedores da cidade.

O suspeito e os materiais apreendidos com ele foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Material apreendido

2,951kg de substância entorpecente oxi;

01 balança de precisão;

01 motocicleta;

R$ 593,00;

03 cartões bancários;

01 facão e 01 faca de serra;

03 máquinas de cartão;

03 aparelhos telefônicos,

⁠03 bobinas de plástico filme.

