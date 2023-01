Amante quebra os pés ao tentar fugir de marido que veio mais cedo do trabalho

No automóvel Voyage, viajavam quatro pessoas que voltavam de uma confraternização na zona rural (Foto:Reprodução).

O marido encontrou o amante escondido embaixo da cama de uma das filhas do casal, que não estava na residência. Houve briga e ameaça de morte. Para sobreviver, o o homem se atirou da janela

Um homem fraturou os dois pés ao tentar fugir do marido de sua amante, que decidiu voltar para casa mais cedo do trabalho.

Para não ser apanhado, ele teve que pular do segundo andar de um prédio. A cena, que até parece de filme, aconteceu em Timóteo, no Vale do Aço, Minas Gerais, no último domingo (8).

O marido traído, de 32 anos, contou à Policia Civil que encontrou um boné e uma camisa no sofá do apartamento. Segundo o boletim de ocorrência, ele chegou a questionar a companheira de 29 anos sobre os objetos. O filho do casal, de 3 anos, estava em casa e assistiu toda a confusão. A esposa pediu à ele que tivesse calma e que eles precisavam conversar.

Desconfiado e já prevendo o que estava se passando, o marido decidiu vasculhar o imóvel e acabou encontrando o amante escondido embaixo da cama de uma das filhas do casal, que não estava em casa no momento. Houve briga e ameaça de morte. Ainda de acordo com o relato do marido, para tentar fugir da uma agressão o homem decidiu pular pela janela.

A mulher também foi ferida com uma faca ao tentar segurar o marido. O companheiro alega que as lesões não foram propositais. A Polícia Militar foi acionada.

Os agentes encontraram a mulher ferida e o amante com os dois pés quebrados. O marido não apresentou resistência e foi preso por tentativa de homicídio. (As informações são do portal O Tempo).

