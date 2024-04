Alunos da escola Waldemar Lindermayer são premiados com R$ 10 mil; alunos destaque e pelos bons resultados no Enem 2023

A Iniciativa é do Governo do Pará, que premiará com R$ 10 mil estudantes da rede estadual com bons resultados no Enem 2023 e os com melhor desempenho na sala de aula. (Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará)

Com o objetivo de reconhecer e valorizar os bons resultados dos estudantes da rede estadual paraenses na edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Governo do Estado concederá R$ 10 mil para alunos concluintes no ano de 2023 que conquistaram nota a partir de 900 pontos na redação do exame e aos alunos de cada turma 1º,2º,3º que se destacarem também levam R$ 10 mil.

A iniciativa integra o programa “Bora Estudar”, da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), que reconhece e beneficia os estudantes com melhores desempenhos escolares de cada turma.

Gilberto Luiz dos Santos, Diretor da Escola Estadual de Novo Progresso convida a todos os premiados para comparecerem neste sábado dia 27 de abril de 2024, na companhia dos pais e/ou responsáveis munidos de todos os documentos;CPF e RG dos responsáveis, comprovante de endereço,certidão de casamento e/ou nascimento do responsável,certidão de nascimento do estudante e CPF e RG do estudante.

Local:Reunião será realizada nas dependências da escola Waldemar Lindermayr às 14 horas deste sábado 27. (Obs. os alunos deverão estar acompanhados dos Pais e/ou responsável)

Veja a lista dos premiados

2025 – Para 2025, o programa passará a contemplar com R$ 10 mil inclusive os estudantes que concluíram o ensino médio em 2024 e obtiveram nota a partir de 900 pontos na redação do Enem 2024. Dessa maneira, estudantes acima dos 18 anos ou responsáveis legais serão contemplados com o “Cartão Sua Casa” para a aquisição de materiais de construção para reforma e ampliação de sua residência.

Serão beneficiados os estudantes que estiveram devidamente matriculados na rede pública estadual de ensino no ano de 2024 e que obtiveram os melhores resultados após apuração da média dos componentes curriculares da turma, considerando a Matriz Curricular da rede estadual de ensino, além daqueles devidamente matriculados na rede pública estadual de ensino que concluíram o 3º ano do Ensino Médio no ano 2024 e que obtiveram nota a partir de 900 pontos na redação do Enem 2024, mediante comprovação do resultado. Cartão Sua Casa –Para receber o “Cartão Sua Casa”, a Seduc realizará as análises com base no sistema próprio considerando o desempenho escolar conforme critérios estabelecidos pela Matriz Curricular, já os estudantes com resultado a partir de 900 pontos na redação do Enem devem entregar na escola ou na Diretoria Regional de Ensino o comprovante da nota para encaminhamento. A Seduc irá divulgar via documento orientador o período e a forma de recebimento do cartão “Sua Casa”.

Curtir isso: Curtir Carregando...