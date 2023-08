Amapá – Piloto de helicóptero encontrado na Amazônia diz que fez pouso forçado

Piloto de helicóptero que sumiu na Amazônia é resgatado — Foto: Carlos Cardozo/Rede Amazônica

Piloto experiente em sobrevivência na selva fez pouso forçado após pane em helicóptero: ‘todos vivos’

A aeronave pilotada por Gonçalves sumiu após sair polo base Bona, na Aldeia Maritepu, na Amazônia. Foram quatro dias desaparecidos e três dias de buscas. Os três tripulantes foram encontrados neste sábado na região de Pedra Branca do Amapari, no interior do Amapá.

O tenente-coronel desembarcou com os demais tripulantes em Macapá por volta das 15h20 deste sábado (19) e logo em seguida gravou um vídeo agradecendo pelo empenho das equipes de resgate em encontrá-los.

“Obrigado por todo o apoio, por toda a gentileza e presteza dos órgãos do governo local, da Força Aérea, do Graesp [Grupamento Aéreo de Segurança Pública] do Pará, que nos comunicou e a gente conseguiu contato, e graças a deus, ao treinamento, a tudo isso, após uma pane, nós conseguimos ter todo mundo com vida, pousar numa pane é bem complicado, no meio de uma selva dessas”, disse.

Em seguida, ele recebeu atendimento médico numa ambulância e foi levado para o Hospital de Emergência (HE) da capital. Ele e os outros dois tripulantes passam bem.

O tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas possui experiência na região e foi responsável por realizar treinamentos para outros pilotos sobre sobrevivência em ambientes de selva.

Ele participou da implantação da aviação do Ibama, do GTA-AP e foi comandante dos grupos aéreos do DF e do Pará.

“O coronel Gonçalves é um ícone da aviação. É um piloto altamente experiente e foi uma das pessoas que ajudou a fundar a parte aérea de segurança pública no Brasil. É uma pessoa muito querida”, disse o capitão Jean Silva, do Grupo Tático Aéreo do Amapá (GTA), durante as buscas.

Buscas, resgate e atendimentos: relembre o caso

Três tripulantes de helicóptero que sumiu na Amazônia são resgatados com vida

Os três tripulantes de um helicóptero que desapareceu na última quarta-feira (16) após sair polo base Bona, na Aldeia Maritepu, na Amazônia, chegaram por volta das 15h20 deste sábado no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre. Todos os 3 recebem atendimento no Hospital de Emergência (HE) de Macapá e passam bem.

A aeronave foi encontrada por volta das 10h30 da manhã deste sábado após os tripulantes enviarem um sinal de fumaça próximo ao Rio Itapuru, ao sudoeste de Pedra Branca do Amapari, município distante cerca de 183 quilômetros da capital do Amapá.

Os tripulantes que estavam no helicóptero são: o piloto tenente-coronel Josilei Gonçalves de Freitas, o mecânico Gabriel Silva Serra e o engenheiro civil José Francisco Pereira Vieira, da Funai

Ao chegarem no aeroporto, o momento foi de muita emoção já que alguns familiares aguardavam ansiosos por eles.

Ainda no aeroporto, os 3 receberam atendimento médico em ambulâncias que os levaram ao HE. Todos estavam bem. Um dos tripulantes relatou desconforto em uma das mãos, sem gravidade.

Helicóptero desaparecido

O Helicóptero da empresa Sagres desapareceu na Floresta Amazônica na quarta-feira (16). A aeronave contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará decolou por volta das 12h de quarta da base Bona, na Aldeia Maritepu, localizada no Parque Indígena Tumucumaque, no Pará, com destino a Macapá. Três pessoas estavam a bordo.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), o pouso estava previsto para ocorrer as 14h15 do mesmo dia no Aeródromo Sérgio Miranda, em Macapá.

Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, a equipe fazia inspeção de pistas de pouso na terra indígena. As ações da missão incluíam vistorias, inspeções, levantamentos e elaboração de projetos de engenharia.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico, unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, informou que uma aeronave SC-105 Amazonas decolou de Campo Grande (MS) para atuar nas buscas na quinta-feira (17).

Buscas e resgate

E foi na quinta que o caso tomou proporção nacional após apuração do portal g1. Ainda na noite de quinta, equipes sobrevoaram a área e encontram pontos que classificaram como “quentes” e que indicavam presença de movimentação humana.

Na sexta-feira (18), por volta das 9h, equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá e do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (SAR) do Pará levantaram voo para novas buscas ao helicóptero e sobrevoaram a rota das aldeias Aramirã e aldeia Aruaru, descendo o rio Mapari até Mucuru, onde foram encontrados os “focos quentes”.

Eles retornaram do local para Macapá por volta das 12h e até aquele momento ainda não haviam encontrado nenhum sinal da aeronave desaparecida.

No entanto, por volta das 10h30 deste sábado (19) a notícia boa chegava às equipes de buscas. Além da aeronave ter sido encontrada, todos os três tripulantes estavam com vida e passavam bem.

O regaste foi possível após os tripulantes enviarem um sinal de fumaça próximo ao Rio Itapuru, ao sudoeste de Pedra Branca do Amapari, município distante cerca de 183 quilômetros da capital do Amapá.

Sobre os desaparecidos

Piauiense é um dos ocupantes do helicóptero que desapareceu na Amazônia

O engenheiro atua na unidade descentralizada da Funai em Manaus e trabalha e atividades de campo da fundação na região. No site da Funai, há registros da participação do engenheiro civil em outras ações para a emissão de pareceres técnicos para a realização de manutenções em aeródromos em terras indígenas.

Os aeródromos inspecionados por José Francisco Vieira são, são usados para a realização de ações humanitárias como a remoção emergencial de pacientes, entrega de medicamentos e suprimentos e a mobilização de equipes de saúde. As pistas também são usadas para ações de órgãos ambientais e de segurança pública.

Josilei Gonçalves de Freitas é tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), tendo ingressado para a aviação de segurança pública em 1997.

Em 2001, participou da criação e implantação da aviação do Ibama, acumulando experiência de voar em locais inóspitos e em região amazônica

Em 2007, foi convocado pelo Governo Federal para compor uma força tarefa que daria apoio, na cidade do Rio de Janeiro, às ações de segurança pública, por ocasião dos Jogos Panamericanos de 2007.

Em 2016 atuou no Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, instituição responsável por atividades de segurança pública, defesa civil, ambiental e transporte de passageiros.

Gabriel Silva Serra – mecânico

O mecânico Gabriel Silva Serra é natural de Minas Gerais e foi recebido com muito carinho pela mãe e familiares no aeroporto de Macapá.

Fonte: G1Amapá/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2023/05:25:27

