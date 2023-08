Quem são os 3 desaparecidos que estavam em helicóptero que sumiu na Amazônia

Helicóptero que sumiu na Amazônia — (Foto: Marcos Vinicyus/JetPhotos)

Aeronave saiu de Terra Indígena, do polo base Bona, na Aldeia Maritepu, no Pará, por volta de 12h desta quarta-feira (16) mas não chegou até Macapá, destino final. Helicóptero está desaparecido há mais de 24h.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) divulgou na tarde desta quinta-feira (17) os nomes das 3 pessoas que estavam no helicóptero que sumiu na Floresta Amazônica há mais de 24h.

São eles:

*José Francisco Vieira, engenheiro da Funai

*Josilei Gonçalves de Freitase, comandante Tenente Coronel

*Gabriel, mecânico

A aeronave saiu do polo base Bona, na Aldeia Maritepu, localizada dentro do Parque Indígena Tumucumaque, na região do Pará, nesta quarta-feira (16), e não chegou em Macapá , seu destino final.

Leia mais>Helicóptero que saiu de terra indígena no Pará desaparece na floresta amazônica com três a bordo

A Funai disse em nota que o helicóptero pertence a empresa Sagres, contratada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Amapá e Norte do Pará.

De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, a equipe fazia inspeção de pistas de pouso do Parque Indígena Tumucumaque.

O Parque Indígena do Tumucumaque abriga os índios Tirió, Wayana, Apalai, Kaxuyana, que habitam as 33 aldeias.

O helicóptero decolou do local por volta das 12h de quarta e deveria ter chegado à Macapá após duas horas de voo, por volta das 14h. No entanto desapareceu no meio do caminho.

De acordo com o comandante Pinon do Grupo Tático Aéreo (GTA), a área é de difícil acesso e pode ter contribuído para problemas técnicos durante o voo.

Simone Karipuna, chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará (Dsei) solicitou apoio ao Comando da Força Aérea Brasileira (FAB) para buscas à aeronave por voltas das 11h desta quinta-feira (17).

Segundo, a Funai, após serem acionadas, as autoridades competentes começaram as buscas na região.

Até a publicação desta reportagem, não havia nenhuma informação sobre a localização da aeronave e passageiros. As buscas continuam.

Veja a nota da FAB na íntegra

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico, unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, foi notificado sobre o desaparecimento da aeronave de matrícula PR-BGF, que decolou da Aldeia Apalai Bona, localizada no Parque Indígena do Tumucumaque, no Pará, com destino ao Aeroporto Sérgio Miranda, no Amapá.

Na manhã desta quinta-feira (17/08), uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV) – Esquadrão Pelicano, decolou de Campo Grande (MS) para atuar nas buscas, que poderão seguir, inclusive, durante a noite, caso seja necessário.

Fonte:G1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/08/2023/05:25:27

