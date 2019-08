Ambulância capota e paciente que seguia para hemodiálise quebra a clavícula em Santa Maria

(Foto:Reprodução)-Esposa que acompanhava o paciente também ficou ferida na capotagem

O casal Leopoldo Martins da Costa e Maria De Oliveira e Souza, ambos de 51 anos, sofreram um acidente enquanto se deslocavam de Salinópolis para Belém dentro de uma ambulância na madrugada desta quarta-feira (7). O homem, paciente com problemas renais que precisa de tratamento de hemodiálise, quebrou a clavícula, enquanto sua esposa ainda era atendida para saber se havia sofrido alguma fratura.

A ambulância onde o casal seguia capotou na rodovia PA-324, no município de Santa Maria do Pará. “Nós saímos por volta de 2h pra eu ir fazer meu tratamento, que faço 3 vezes na semana. Como eu estou com um problema que não me deixa ir sentado, o hospital me cedeu uma ambulância pra que eu possa ir deitado. Foi por volta de 4h que o carro capotou”, disse o homem, que depois de ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, foi levado, junto com a esposa, de volta ao Hospital Regional de Salinópolis, onde ele estava internado antes e de onde saiu na madrugada em direção a Belém.

Segundo Leopoldo, quem fornece o transporte regular para pacientes renais que precisam de tratamento na capital é a Secretaria de Saúde do município, mas como ele não podia fazer a viagem sentado e a prefeitura disponibiliza um carro comum, o tratamento que seria feito na terça-feira foi adiado para quarta, com a ambulância com leito sendo cedida pelo Hospital Regional. O homem não sabe o que pode ter causado o acidente, mas disse que espera que seu tratamento de hemodiálise seja realizado o quanto antes. A Secretaria de Saúde do Estado (Sespa), responsável pelo Hospital Regional de Salinópolis, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...