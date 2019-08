Incêndio destrói duas casas em Marabá, sudeste do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Bombeiros que ajudou apagar as chamas informou que um curto-circuito pode ter sido a causa do incêndio, mas somente após uma perícia no local que deverá revelar a real causa.

“O pouco que eu tinha agora não tenho nada. Fiquei só com a roupa do corpo”, disse.

Um incêndio destruiu duas casas de madeira em Marabá, sudeste do Pará. Um dos imóveis estava ocupado e foi completamente destruído. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente e evitou que uma segunda casa fosse totalmente destruída.

