Ameaça? Bolsonaro dá faca para Moraes e faz piada

(Foto:Reprodução ) – O atual presidente da República, não pode deixar de falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, durante discurso após o resultado do primeiro turno das eleições.

No último domingo (2) milhões de brasileiros foram as urnas escolher seus representantes. Uma das disputas mais acirradas foi entre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e Luís Inácio Lula da Silva (PT) que disputaram a presidência. Por enquanto não houve vencedor, que será decidido no dia 27 de outubro, no segundo turno.

O ministro é frequente alvo de ataques tanto de Bolsonaro quanto por seus aliados. O chefe do Executivo disse que quando Moraes recebeu a faca, “ficou meio apavorado”.

“Dei uma faca escrito lá ‘Bolsonaro’, perfurada pra ele, ele ficou meio apavorado. Não, fica tranquilo. Eu tenho aqui umas 200 facas que ganhei de presente. Cada faca linda, né? E aceitou numa boa, sorriu”, contou o atual presidente.

Confira:

O presidente ainda lembrou que Moraes o convidou pessoalmente para sua posse como presidente do TSE. Durante o evento o ministro fez um discurso, que Bolsonaro disse ser pesado, e que seria melhor não ter sido chamado para a solenidade.

“Quem errou foi ele”, falou o atual presidente da República. (Com informações do Metropoles).

Jornal Folha do Progresso em 04/10/2022/

