Azul anuncia voos para mais cinco destinos na Amazônia iniciando ainda este ano

(Foto:Reprodução) – A partir de dezembro, o Amazonas contará com mais conexões à malha aérea da Azul, que passará a operar voos para as cidades de Apuí, Borba, Eirunepé, Manicoré e Santa Izabel do Rio Negro partindo do Aeroporto Internacional de Manaus.

Com estas novas ligações, a companhia pretende oferecer um novo meio de transporte a boa parte dos locais, que, antes, tinham como principal opção o meio fluvial.

“Já operamos no Amazonas em 8 cidades, além da capital Manaus, e estamos felizes em oferecer ainda mais conectividade aos Clientes amazonenses. Com isso, a Azul se firma como a companhia aérea que mais voa no estado, e isso, para nós, é motivo de muito orgulho”, afirma John Rodgerson, presidente da Azul.

As operações para Apuí, Borba, Manicoré e Santa Izabel do Rio Negro acontecerão a bordo das aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com nove assentos. Já a rota para Eirunepé, cidade conhecida como Veneza Amazônica, por estar a margem do famoso rio Juruá, será a bordo da ATR 72-600, com capacidade para 70 Clientes.

Com estas novas operações, Manaus passa a ter ligação direta com 21 cidades em todo o Brasil, permitindo que o Cliente amazonense se conecte a toda malha nacional e internacional da Azul. (Com informações do Carlos Ferreira).

04/10/2022

