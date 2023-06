Ana Castela e Gustavo Mioto assumem namoro após meses de romance

Ana Castela e Gustavo Mioto — Foto: Reprodução/Instagram

Casal já tinha confirmado que estava ‘ficando’, mas preferia não colocar rótulos na relação. Na noite desta segunda-feira (12), cantores sertanejos anunciaram ‘primeiro Dia dos Namorados’.

Ana Castela e Gustavo Mioto decidiram colocar um rótulo na relação e oficializaram o namoro. Os dois cantores, que estavam se relacionando há cerca de 7 meses, já tinham confirmado que estavam “ficando”, mas só se declararam namorados na noite desta segunda-feira (12).

“Feliz primeiro Dia dos Namorados pra nós”, escreveu Ana Castela nas redes sociais. A cantora ainda compartilhou um vídeo na levada da trend do antes e depois, mostrando o casal se arrumando para celebrar a data.

Já Gustavo Mioto optou por compartilhar fotos do casal e relembrar, no texto, o dia em que Ana Castela soltou uma cantada para ele durante sua participação no programa “TVZ Temporada Gustavo Mioto”, no Multishow.

Na ocasião, em outubro de 2022, Ana perguntou ao cantor: “Fiquei sabendo que gato tem sete vidas. Quer dividir uma comigo?”.

“Gato tem 7 vidas né? Então prepara as outras 6 porque a primeira já começou…Eu tô aqui pro caso de você cair, eu tô embaixo pra amortecer. Primeiro dia dos namorados, de todos, Ana Flávia”, escreveu Gustavo em sua homenagem à namorada.

Juntos, eles gravaram a música “Fronteira”. Nela, um canta para o outro que, com mais um passo no romance, eles vão abrir a porteira do coração e começar a namorar.

A música ainda não tem data de lançamento, mas imagens com esse encontro apaixonado no palco já foram compartilhadas por vários fãs que estavam na gravação.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/11:10:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com