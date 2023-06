Zezé di Camargo para show, desabafa contra críticas e xinga: “É um filho da p…”

, que faz dupla com o irmão Luciano,na noite de domingo, 4, em Praia Grande, no litoral de São Paulo

Os comentários do sertanejo aconteceram dias após ele ter dificuldade para atingir uma nota musical, durante show, e ser criticado nas redes sociais. “Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, tem um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano”, começou Zezé.

“E as pessoas usam muito isso, nas redes sociais, para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles são remunerados cada vez que alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira. É sempre sacanagem. E não é só comigo, não. É com todo mundo que tem fama, que tem prestígio. Colocam sacanagem, você entra, dá um clique, e ele ganha centavos”, continuou.

Na sequência, Zezé pediu desculpas para proferir um palavrão e chamou o conteúdo publicado na internet de sensacionalismo. “Desculpe o palavrão, mas é um filho da p… que faz isso em cima do outro para ganhar dinheiro. E as pessoas dão crédito a isso. Me desculpe, são muito inocentes. Hoje, 80% das coisas que saem na internet é sensacionalismo”, finalizou.

