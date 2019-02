Ana Clara comemora 21 anos com super festa

A estudante publicou diversas fotos do evento nas redes sociais .

A ex-BBB Ana Clara ficou na terceira posição da última edição do reality, mas já atingiu a marca dos seis milhões de seguidores no Instagram.

Na última sexta-feira (11), a estudante realizou uma super festa para comemorar os seus 21 anos.Ana posou para fotos ao lado da família e de colegas de confinamento, como o Mahmoud.

Para a ocasião, a ex-BBB optou por um look bem sexy composto por cropped, saia e botas.

A foto no look no Instagram já ganhou mais de um milhão de curtidas.

Por: ofuxico.com.br

