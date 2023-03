Blogueira rifa noite de sexo e um smartphone por R$ 0,15

A rifeira e blogueira Luanna Sensação, do Rio Grande do Norte, foi longe e prometeu uma noite de prazer por conta própria. |Foto: Reprodução/Instagram

A blogueira Luanna Sensação chamou a atenção de seguidores ao anunciar rifa de 15 centavos em sorteio de iPhone e noite no motel

Engana-se quem pensa que as famosas rifas podem render apenas dinheiro ou itens de luxo para aqueles que tentam a sorte. A rifeira e blogueira Luanna Sensação, do Rio Grande do Norte, foi mais longe e prometeu, além do prêmio, uma noite de prazer por conta própria.

Em seu perfil no Instagram, a potiguar anunciou a novidade que chamou atenção dos seus seguidores. Uma rifa, com o bilhete no valor de 15 centavos, que entrega ao ganhador um smartphone no valor de R$ 3.500 e uma noite no motel com a moça.

“Quem levar o primeiro lugar, além do Iphone, vai ter uma noite de prazer comigo. Motel, comida e janta, tudo por minha conta”, promete Luanna aos seguidores.Em outro momento, Luanna cobrou aos compradores dos bilhetes. “Tem mais número reservado do que pago. Cuida de pagar!”.

Nos comentários, internautas se divertiram com a inovação da rifeira. “Mulher cobre R$ 500 isso tá muito barato, só tem mulher quem pode”, opinou uma. “Se eu ganhar, eu quero só o iPhone. Obrigado”, avisou outro.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/03/2023/09:57:51 com informações do DOL.

