Pabllo Vittar se exibe de fio dental e empina bumbum GG

A cantora arrancou elogios de seguidores | Reprodução

Pabllo Vittar compartilha fotos sensuais e recebe elogios nas redes sociais. Confira a repercussão das imagens e a reação dos fãs.

Acantora Pabllo Vittar, de 31 anos, não hesita em compartilhar fotos ousadas com seus seguidores nas redes sociais, exibindo seu corpo escultural e recebendo uma avalanche de elogios dos internautas.

No último final de semana, a loira incendiou as redes ao posar de maneira sensual com uma calcinha fio dental. Pabllo exibiu seu bumbum avantajado em fotos postadas no Instagram, onde aparece com uma blusa branca e a calcinha preta, destacando seus glúteos de forma provocante.

“Aí que calor”, escreveu a drag queen, fazendo referência a sua música em parceria com Duda Beat.

Nos comentários, os fãs não pouparam palavras de admiração. “Delícia”, comentou um seguidor. “Gostosa”, declarou outro. “Sempre com calor”, disse mais um. Um fã brincou: “Vou pegar o molde para fazer um travesseiro para mim”.

Pabllo Vittar é conhecida por ousar nas postagens das redes, seja com suas fotos sensuais ou com declarações. Recentemente, a drag queen revelou que já recebeu propostas sexuais de um famoso que é casado. Eita!

Confira:

