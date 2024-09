Anitta assume namoro com ex-jogador do flamengo em Paris

Atletta de 25 anos joga no Sheffield United, da Inglaterra | Foto: Manuela Scarpa/Brazil News

Segundo o colunista Lucas Pasin, relacionamento começou a cerca de três meses.

O novo namorado de Anitta chegou! A cantora foi vista de mãos dadas, nesta quarta-feira (25), com o jogador Vinicius Souza, mais conhecido como Vinição. Os dois estavam juntos em um desfie da marca Balmain, na Semana de Moda de Paris.

De acordo com fontes da coluna de Lucas Pasin, do Splash/UOL, o relacionamento começou há cerca de três meses, e foi oficializado a menos de um mês, e é sério!

Vinicius, narural do Rio de Janeiro, começou a carreira no sub-15 do Flamengo, em 2014. Em 2019, o jogador passou par a equipe profissional de futebol do time,

Logo depois, ele foi à Europa para defender o Lommel, na Bélgica. Hoje, aos 25 anos, Vinicius está com o time Sheffield United, em um contrato de quatro anos.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/2024/08:53:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...