(Fotos:Reprodução/Radar News) -Ator da Globo é morto com vários tiros dentro de carro em Trancoso,distrito de Porto Seguro, no Sul da Bahia.

João Rabello Fernandes, também conhecido como DJ Vunge, foi atingido por ao menos 12 tiros, na noite desta quinta-feira (24), quando estava dentro de uma Pajero, na Praça da Independência, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no Sul da Bahia. A informação é do site Radar News.

O crime teria sido cometido por um homem que estava a bordo de uma motocicleta. A Polícia Civil já busca por autoria e motivação do crime, mas até o momento, ninguém foi preso.

João Rabello

João, que é filho da atriz e diretora Maria Rabello, irmão da atriz Maria Carol Rabello, neto da já falecida atuou por cerca de 11 anos na TV Globo, quando, aos 18, foi estudar na Inglaterra.

João

Antes de viajar, ele atuou em 10 novelas, sendo algumas delas de grande sucesso, como Bebê a Bordo, Vamp, Deus nos Acuda, Cambalacho e Zazá. Quando regressou ao Brasil, se tornou um diretor de referência no cenário do funk, até se tornar DJ. Ele morava há três anos em Porto Seguro.

Fonte: Radar news e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2024/06:26:56

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...