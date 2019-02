Anitta vence prêmio de ‘Melhor Artista Brasileiro’ do ano na Europa (Foto: Getty Images )

No dia 13 de novembro, Mariana Ximenes exibiu pelo Instagram suas novas madeixas. Desta vez, a atriz aderiu ao corte com estilo ‘anos 70’

Mariana Ximenes divide opiniões no ‘Altas Horas’

Camila Cabello e Dua Lipa foram as grandes vencedora do MTV EMA!:

Na noite deste domingo (4), aconteceu o MTV EMA 2018, em Bilbao, na Espanha, que celebrou os melhores artistas da música no mundo.

Entre os destaques da premiação, Camila Cabello e Dua Lipa venceram nas principais categorias e reconhecidas como as artistas com maior destaque do ano. Janet Jackson foi homenageada como ‘Ícone Global’.

Na premiação, cada país têm uma categoria específica e a cantora Anitta foi eleita como ‘Melhor Artista Brasileiro’ do ano. A funkeira foi até a cerimônia receber pessoalmente seu prêmio.

Fonte:Stars Insider

