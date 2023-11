Vídeo: cantora coa cachaça na calcinha para fãs no palco

A cantora sertaneja Linda Mel viralizou nas redes sociais por oferecer cachaça direto da calcinha aos fãs presentes em seus shows.

Vídeos de um momento peculiar durante uma apresentação da cantora sertaneja Linda Mel estão viralizando nas redes sociais. Nas gravações, enquanto a artista entoa seu sucesso “Cachaça na Calcinha”, é possível vê-la oferecendo a bebida diretamente de sua peça íntima para um fã na plateia.

“Para aqueles que apreciam uma boa cachaça, está aí”, escreveu Linda na legenda de um dos vídeos de seu show. Um fã curioso chegou a perguntar se a cantora utiliza outra calcinha por baixo daquela que usa para “coar” a bebida durante a apresentação, e ela respondeu com risadas: “Digo não”.

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais, gerando comentários dos internautas. Alguns chegaram a comparar Linda com MC Pipokinha, conhecida por protagonizar momentos “picantes” em seus shows.

GENTE? Fã sobe no palco e toma cachaça coada na calcinha da cantora em show sertanejo.

pic.twitter.com/uKBtHVS7nF — POPTime (@siteptbr) November 22, 2023

Fonte: DOL / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2023/09:35:37

