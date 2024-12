ANM abre concurso no Pará com salários acima de R$ 12 mil

Foto: Divulgação/ANM | Inscrições abertas para o concurso da ANM com 220 vagas e salários de até R$ 12.828,38. Participe até 17 de dezembro e conquiste sua carreira pública!

Conseguir uma vaga em um concurso público é o sonho de diversos trabalhadores, devido às grandes vantagens que essa carreira proporciona, como bons salários e estabilidade. E para quem está em busca de um cargo no funcionalismo público, uma ótima vaga está disponível.

Estão abertas as inscrições para o concurso público da ANM (Agência Nacional de Mineração), que oferece 220 vagas para trabalhar no Distrito Federal e em 24 estado, incluindo o Pará. São ofertados postos de nível superior para analista administrativo e especialista em recursos minerais, em diversas áreas de atuação, com salários que pagam R$ 10.527,94 e R$ 12.828,38, respectivamente.

As inscrições estão abertas até às 18h de 17 de dezembro, pela internet. A taxa de participação custa R$ 160, mas é possível solicitar isenção.

Veja as vagas

Analista administrativo

administração (2 vagas);

administração, economia, contabilidade e direito (19);

arquivologia (1);

contabilidade (3);

direito (3);

engenharia civil com especialização em segurança do trabalho (1);

engenharia elétrica com especialização em segurança do trabalho (1);

jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional (2);

pedagogia (1);

publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial (1);

relações públicas ou comunicação organizacional (1);

qualquer área de formação (5).

Analista em recursos minerais

comunicação (1);

direito (4);

direito com foco em outorga (1);

economia ou contabilidade (1);

engenharia ambiental, engenharia florestal ou biologia (3);

engenharia de minas (70);

engenharia de minas — correcional (2);

geologia (36);

geologia, geografia, geofísica, engenharia (de minas, agronômica, florestal, civil ou ambiental), arquitetura ou tecnologia da informação (2);

qualquer área de formação — fiscalização e distribuição de receitas (39);

qualquer área de formação — suporte à gestão, estratégia e governança (6);

tecnologia da informação — ciência de dados (5);

tecnologia da informação — governança e inovação (4);

tecnologia da informação — operações (6).

O CONCURSO

O concurso será marcado por provas objetiva e discursiva, marcadas para 16 de fevereiro de 2025, seguido de prova de títulos. A última fase da seleção será composta de curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

O concruso é organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos).

Fonte: Com informações do JC Concursos

