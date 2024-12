Delegação do Pará conquista 14 medalhas nas Paralimpíadas Escolares

Delegação vitoriosa conta com o apoio do Estado e da Associação Clube Esporte Adaptado em Belém | Foto: Divulgação

Apoiados pelo Programa ‘Parádesporto’, mantido pelo Governo do Pará, os paratletas trouxeram quatro medalhas de ouro, três de prata e sete de bronze.

A delegação paraense do Programa “Parádesporto”, mantido pelo Governo do Pará, desembarcou na tarde deste sábado em Belém trazendo na bagagem 14 medalhas, sendo quatro de ouro, três de prata e sete de bronze, conquistadas nas Paralimpíadas Escolares. A competição, organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), reuniu entre 25 e 30 de novembro, em São Paulo (SP), 2 mil atletas, dos 26 estados e do Distrito Federal.

O Programa “Parádesporto” é desenvolvido nas dependências da Tuna Luso Brasileira, pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), com a parceria da Associação Clube Esporte Adaptado em Belém (Aceab).

O titular da Seel, Cássio Andrade, ressaltou a participação da delegação paraense na competição nacional. “Um momento histórico para esses atletas do esporte paralímpico paraense e brasileiro. Paralimpíadas Escolares é uma competição que fomenta e integra o esporte paralímpico no Brasil. Uma competição que tem um alto nível de competitividade, e os nossos representantes foram lá e fizeram bonito, trazendo bastante medalhas para o nosso Estado do Pará. Nós, do Governo do Pará, só temos a parabenizar esses atletas e a todos que participaram”, ressaltou o secretário.

O Pará participou das Paralimpíadas Escolares em seis modalidades – natação, tênis de mesa, futebol PC, parabadminton, atletismo e bocha -, conquistando 14 medalhas.

Evolução – O técnico Valdir Aguiar, do Parádesporto, destacou a importância do evento. “A cada ano que passa a gente aprende cada vez mais com este público, com essas crianças e adolescentes especiais. Eu tenho 26 anos de Paralimpíadas. Este ano para nós foi melhor ainda. Conquistamos 14 medalhas importantes. Essas crianças saindo da depressão, melhorando na escola. A gente faz a pesquisa antes de viajar com as mães, como estão as notas das crianças dentro de casa. Elas melhoraram bastante. A gente vê que o esporte é muito importante para elas, e para nós, também. Eu quero louvar e agradecer a Deus pelas conquistas. E que Deus sempre nos dê essa paciência, e que também a gente tenha essa parceria com o Parádesporto em Belém do Pará. Eu só quero agradecer”, enfatizou Valdir Aguiar.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Atletas e medalhas conquistadas:

NATAÇÃO

Taylor Gabriel da Silva – Medalhas: 1 de prata e 2 de bronze

Pedro Micael Rodrigues – Medalha: 1 de bronze

Wesley Souza Aguiar – Medalhas: 1 de prata e 1 de bronze

TÊNIS DE MESA

Rai da Costa Neves: 1 de bronze

Luan Pablo da Silva Barros: 1 de prata e 1 de bronze

PARABADMINTON

Anderson Carvalho do Nascimento: 1 de ouro

Kalebe Corrêa Martins: 1 de ouro

ATLETISMO

Landerson Victor Carvalho Siqueira: 2 de ouro

100 mts e 400 mts

BOCHA

Kebelle Miranda: 1 de bronze

Fonte: Texto: Jessé Lima – Ascom/Seel e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/08:01:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...