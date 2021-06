Anvisa autoriza vacina da Pfizer para pessoas com 12 anos

Essa é a única vacina no Brasil que pode ser aplicada em menores de 18 anos. |Foto: Bannan/MediaNews Group/Daily Local News via Getty Images

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (11), a indicação da vacina da contra a Covid-19 para pessoas a partir de 12 anos de idade ou mais. O imunizante Cominarty já estava autorizado no país para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Essa é a única vacina no Brasil que pode ser aplicada em menores de 18 anos.

“A ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo”, informou a Anvisa.

O pedido da Pfizer para incluir adolescentes a partir dos 12 anos na imunização contra a covid-19 foi protocolado no dia 13 de maio. O prazo de avaliação da Anvisa era de até 30 dias.

Nos Estados Unidos, adolescentes entre 12 e 15 anos de idade já podem ser vacinados com o imunizante desde o dia 12 de maio, após aprovação do comitê do Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

“Embora a maioria das crianças com Covid-19 tenha sintomas leves ou nenhum, algumas podem ficar gravemente doentes e exigir hospitalização”, sendo a decisão um novo “passo importante” para um retorno à normalidade, disse o CDC na ocasião.

