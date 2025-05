Morador de MT, menor de 15 anos integra grupo que planejava atentado no show de Lady Gaga

Foto: Reprodução | Jovem não foi preso, mas sua participação continuará sendo investigada pelas autoridades.

Um menor de 15 anos é o alvo mato-grossense da Operação Fake Monster, deflagrada contra integrantes de um plano de ataque a bomba no show da cantora Lady Gaga, realizado nesse sábado (03), no Rio de Janeiro.

Conforme apurado pela reportagem do , o garoto participava de grupos no Discord, onde havia disseminação de discurso de ódio contra minorias. A Polícia do Rio de Janeiro afirmou, em release, que entre os alvos estariam pessoas LGBT+.

Discord é uma plataforma de comunicação popular entre jovens e que permite a interação em grupo por meio de mensagens em áudio e texto de forma privada. Ele funciona por meio de servidores, que reúnem os usuários com base em tópicos de interesse.

O adolescente não chegou a ser apreendido. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, com base no material colhido na operação, é que determinará qual a participação dele no plano terrorista.

A Operação Fake Monster, deflagrada horas antes da apresentação da cantora pop, investigava um plano de ataque a bomba no show, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana.

Envolvidos estariam recrutando participantes, inclusive adolescentes, para promover ataques integrados com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov.

O plano era tratado como um “desafio coletivo”, com o objetivo de obter notoriedade nas redes sociais. Um homem, líder do grupo, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Rio Grande do Sul e um adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio.

Num dos casos mais graves, um homem foi preso em Macaé por ameaçar matar uma criança em uma tranmissão ao vivo. Ele deverá responder por terrorismo e induzimento ao crime.

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra nove alvos nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso. O trabalho contou com o apoio de policiais civis destes estados.

Nos endereços dos alvos, foram apreendidos dispositivos eletrônicos e outros materiais que serão analisados, a fim de robustecer as investigações.

Fonte: Repórter MT/ Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/05/2025/18:41:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...