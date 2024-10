Sicredi é reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Brasil

Foto: Divulgação | Instituição financeira cooperativa foi vencedora no ranking GPTW 2024, na categoria Empresas Gigantes, e foi destaque em Saúde Emocional.

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo país e com mais de 8 milhões de associados, foi reconhecido como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2024. O resultado representa um importante avanço em relação ao ano anterior, quando ocupou a quarta posição na categoria que avaliou empresas do mesmo porte.

Além do prêmio principal, na categoria Empresas Gigantes – com mais de 10 mil colaboradores, o Sicredi também conquistou o Destaque em Saúde Emocional, figurando em uma lista composta por 10 empresas com ótimos índices relacionados à saúde e bem-estar. A escolha foi feita com base em uma ferramenta desenvolvida pelo Great People Mental Health, que faz parte do ecossistema Great People & GPTW. Ela avalia depoimentos e, por meio de inteligência artificial, extrai dados relevantes sobre o cuidado com a saúde emocional.

A cerimônia de premiação aconteceu na quarta-feira (9), em São Paulo, e neste ano reconheceu 175 organizações nas categorias – Gigantes, Grandes, Médias Nacionais e Médias Multinacionais. Mais de 5 mil instituições se inscreveram para esta edição do GPTW, representando 3,2 milhões de funcionários.

César Gioda Bochi, Diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, subiu ao palco para receber o prêmio e destacou os desafios enfrentados por alguns colaboradores no início de 2024. “Este ano não foi fácil. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul fizeram com que cerca de 600 funcionários deixassem suas casas. Por outro lado, nos emocionamos com as ações de pessoas que acomodaram desabrigados ou fizeram doações, e com as centenas de voluntários que rapidamente se mobilizaram. Isso evidencia o grande compromisso de nossas lideranças nas cooperativas e centrais, e tenho orgulho imenso das pessoas que estão conosco nesta jornada para fazer diferença na sociedade.”

A diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Schmidt, também esteve presente na premiação, e explicou que o resultado gera um impacto bastante positivo e reflete o Jeito Sicredi de Ser. “Um reconhecimento como este, é mais do que uma validação externa, fortalece nossa cultura organizacional e reforça o compromisso com a evolução constante. Trabalhamos muito para manter um ambiente em que os colaboradores estejam conectados ao propósito institucional, performando e gerando valor para os associados e para a sociedade. Com a alta adesão à pesquisa anual, temos uma amostragem rica que nos permite fazer ajustes precisos na experiência do colaborador”, pontuou a diretora.

Para participar do ranking de Melhores Empresas Para Trabalhar no Brasil, são avaliados o Book de Práticas Culturais e o Índice de Confiança da última pesquisa realizada e esses resultados são comparados com as outras grandes empresas do mercado. Em 2024, mais de 41 mil colaboradores do Sicredi participaram da pesquisa, compartilhando suas percepções sobre a experiência de trabalhar na instituição, o que resultou em um índice geral de confiança de 89%, mantido pelo segundo ano consecutivo. Também foi avaliado o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mensura o quanto os colaboradores recomendariam a empresa para amigos como um bom lugar para trabalhar. Nesse indicador, o Sicredi atingiu 83%, contribuindo para um atendimento de excelência aos associados, refletido no NPS de 75,23%.

O Ranking GPTW Brasil é realizado pela consultoria global Great Place to Work®, em parceria com a Época Negócios e o Valor Econômico. Em sua 28ª edição, uma das novidades este ano foi o aumento do número de empresas vencedoras, que foi de 150 para 175.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Fonte: Sicredi Sudoeste MT/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2024/16:18:38

