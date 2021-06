Suspeito de integrar bando do “Didi do CV” é morto no Pará

Homem foi socorrido, mas morreu na UPA(Foto:Reprodução)

Morte no rio Pindobal

Bando, que tinha até ex-CV, aterrorizava nas águas do rio Pindobal, área ribeirinha entre Cametá e Igarapé-Miri

Um perigo que acompanha as embarcações deixa muitas pessoas que viajam pelas águas com medo já que os riscos dos piratas não está somente nos quadrinhos ou nas sagas contadas no cinema. Eles existem e realizam roubos com uso da violência.

Entre as ilhas de Igarapé-Miri e Cametá, nordeste paraense, mais uma história real que terminou com a morte de um dos envolvidos.

Segundo informações de testemunhas, um bando trocou tiro com policiais militares. O bando aterrorizava as pessoas por onde passavam no rio Pindobal, zona ribeirinha da região.

A área tem se tornado frequente no noticiário policial em razão dos constantes relatos de casos e necessidade de incursões policiais.

Testemunhas disseram que um dos suspeitos de integrar o bando de “ratos d’água” é “Bena” integrante do grupo que era chefiado por Didi, ex-comandante da facção criminosa Comando Vermelho morto em abril deste ano.

O grupo é acusado de executar uma jovem de 21 anos e filmar o crime que teve grande repercussão na época.

Segundo relatos, ao perceberem a chegada da polícia, os bandidos receberam os policiais a bala e houve troca de tiros, um dos piratas morreu. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu na UPA na quinta-feira (10).

As outras pessoas que estavam com “Bena” conseguiram fugir. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com 4 munições intactas e 1 deflagrada, e 1 espingarda de fabricação artesanal.

