Ao estilo Trump, Toni Cunha anuncia saída de Marabá da AMAT

(Foto: Reprodução) – Toni Cunha afirmou que os recursos serão redirecionados para áreas prioritárias, como saúde e educação, buscando maior eficiência no uso dos recursos públicos.

No dia seguinte à posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que iniciou seu mandato retirando o país norte-americano do Acordo de Paris e da Organização Mundial da Saúde (OMS), o prefeito de Marabá, Toni Cunha (PL), anunciou na manhã desta terça-feira (21), por meio das redes sociais, a desfiliação do município da Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins (AMAT-Carajás). Bolsonarista e conservador, Toni é apoiador declarado das políticas do novo presidente norte-americano, e sua decisão pode ser comparada às ações de ruptura de Trump.

A saída de Marabá da AMAT foi justificada com base no custo de R$ 25 mil mensais, que somavam R$ 300 mil anuais aos cofres municipais. Toni Cunha afirmou que os recursos serão redirecionados para áreas prioritárias, como saúde e educação, buscando maior eficiência no uso dos recursos públicos. Apesar da desfiliação, o prefeito reforçou a manutenção da parceria com a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), que, segundo ele, oferece resultados mais concretos para o município.

A AMAT-Carajás, criada em 1977 e sediada em Marabá, é uma das principais entidades de integração administrativa e desenvolvimento regional no sul e sudeste do Pará. A associação também desempenhou um papel de destaque no plebiscito que discutiu a divisão do estado do Pará e a criação do estado de Carajás, além de oferecer assistência técnica aos municípios associados.

A decisão de Toni Cunha foi interpretada por parte da classe política como alinhada ao perfil de ruptura com estruturas tradicionais, semelhante ao discurso de Trump. Para o prefeito, o impacto financeiro e a ausência de resultados palpáveis da AMAT justificam a medida. Ele reforçou que os gastos do município serão direcionados para ações com retorno direto à população.

Convém relembrar que, no primeiro ano do governo Tião Miranda (2017–2024), Marabá também havia deixado o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins (CISAT). Até a publicação desta matéria, a AMAT-Carajás ainda não havia se manifestado sobre o anúncio da desfiliação de Marabá. (Portal Debate)

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/15:59:28

