Dormir cedo pode te deixar mais feliz: entenda por quê

O sono desempenha um papel essencial na saúde física e mental, influenciando diretamente o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. De acordo com especialistas, a quantidade ideal de horas de sono varia de acordo com a faixa etária, sendo fundamental respeitar essas diretrizes para alcançar uma vida mais equilibrada e feliz.

Recém-nascidos, por exemplo, necessitam de 14 a 17 horas de sono diárias, enquanto bebês entre quatro e 11 meses precisam dormir de 12 a 15 horas por dia. Para crianças pequenas, de um a dois anos, a recomendação é de 11 a 14 horas diárias, e para aquelas em idade pré-escolar, de três a cinco anos, o ideal é um descanso de 10 a 13 horas.

Já crianças em idade escolar, entre seis e 13 anos, devem dormir de nove a 11 horas por noite, e adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, precisam de oito a 10 horas. Para adultos, o número ideal de horas de sono é entre sete e nove, enquanto idosos, a partir dos 65 anos, devem priorizar entre sete e oito horas por noite.

Especialistas também ressaltam a importância do horário de dormir para melhorar o humor e a felicidade. Segundo estudos, o período noturno é o mais adequado para um sono restaurador, sendo ideal deitar-se entre 21h e 23h. Este intervalo respeita o ciclo circadiano, o relógio biológico natural do corpo, que regula a liberação de hormônios como a melatonina, responsável por induzir o sono.

Ir para a cama mais cedo permite acordar durante as primeiras horas da manhã, horário em que o corpo está mais preparado para começar o dia com energia e disposição. Esse hábito também tem sido associado a níveis mais altos de bem-estar emocional e redução de problemas como ansiedade e depressão.

