Aos 116 anos, morre brasileira reconhecida como pessoa mais velha do mundo

Foto: Reprodução | A freira Inah Canabarro Lucas, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, morreu na última quarta-feira (30), em Porto Alegre, aos 116 anos e 326 dias. Torcedora do Internacional, ela recebeu homenagem do clube nas redes sociais. O título passa agora para Ethel Caterham, do Reino Unido, que tem 115 anos e 252 dias, segundo a plataforma LongeviQuest.

A freira Inah Canabarro Lucas, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, morreu nesta quarta-feira (30), em Porto Alegre (RS), aos 116 anos e 326 dias. Natural de São Francisco de Assis, no interior do Rio Grande do Sul, ela nasceu em 27 de maio de 1908 e integrava a congregação religiosa de Santa Teresa de Jesus.

Com a morte da religiosa, o título de pessoa mais velha do mundo passa a ser de Ethel Caterham, do Reino Unido, que atualmente tem 115 anos e 252 dias, segundo a plataforma LongeviQuest. A brasileira também fazia parte da linhagem do general Canabarro, uma das lideranças da Revolução Farroupilha (1835-1845), e entrou para a vida religiosa aos 19 anos.

Em seus últimos anos, irmã Inah vivia na capital gaúcha. Em 2018, ao completar 110 anos, recebeu uma bênção apostólica do papa Francisco. Em entrevista à época, disse que o segredo da longevidade era a fé: “Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo”, declarou, referindo-se a Deus.

Torcedora do Internacional, a religiosa recebeu uma homenagem do clube em publicação nas redes sociais. “Destinou seus 116 anos de vida à bondade, à fé e ao amor pelo Clube do Povo”, escreveu o Sport Club Internacional. Ela nasceu 11 meses antes da fundação do time, e cinco anos após o surgimento do Grêmio, principal rival gaúcho.

A trajetória de irmã Inah atravessou diferentes períodos históricos do país. Quando nasceu, o Brasil tinha apenas 18 anos como República, e as perspectivas de vida ainda eram limitadas, especialmente para crianças com saúde frágil – como era o seu caso, segundo relatos da Arquidiocese de Porto Alegre.

Com sua morte, o Brasil continua a figurar entre os países com os supercentenários mais longevos. O cearense João Marinho Neto, de 112 anos e 207 dias, foi recentemente confirmado pelo Guinness World Records como o homem mais velho do mundo, após o falecimento do britânico John Tinniswood, também aos 112 anos.

