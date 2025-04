Anvisa divulga resultados de análise de 41 suplementos de creatina; confira marcas avaliadas

Foto: Reprodução | A avaliação da Anvisa envolveu suplementos de creatina de 29 fabricantes, coletados no segundo semestre de 2024

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nessa quarta-feira (23/4), o resultado de análises feitas com 41 suplementos alimentares de creatina disponíveis no mercado nacional.

Das 41 amostras avaliadas, apenas uma apresentou teor do nutriente abaixo do previsto. No entanto, quase todos os produtos analisados apresentaram algum tipo de erro de rotulagem.

A avaliação envolveu itens de 29 fabricantes, coletados no segundo semestre de 2024 em cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. As análises foram conduzidas pelo laboratório do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), da Fiocruz.

Para que serve a creatina? A creatina funciona como fonte de energia para as células musculares.

A suplementação auxilia no processo de construção e manutenção muscular, aumentando a força para a realização de exercícios de resistência e de alta intensidade.

O consumo do suplemento também facilita a recuperação no pós-treino. Como resultado, os usuários aumentam a massa muscular mais rapidamente.

Ela também pode ter benefícios para o cérebro e para a prevenção de doenças crônicas. Teor de creatina dentro do padrão Os produtos foram testados em três aspectos: concentração de creatina, presença de matérias estranhas e adequação da rotulagem. Segundo a Anvisa, 40 das 41 amostras analisadas apresentaram concentração dentro do limite permitido, sem variações que configurassem infração sanitária. O único suplemento com teor abaixo do esperado segue sob apuração, e o nome da marca não foi divulgado. Para estar regular, o produto precisa conter ao menos 3.000 mg de creatina e não ultrapassar 20% de variação em relação ao valor informado na rotulagem. Todas as amostras também foram consideradas satisfatórias em relação à ausência de matérias estranhas. Problemas nas embalagens A principal irregularidade identificada foi na rotulagem. De acordo com a agência sanitária, 40 dos 41 produtos avaliados apresentavam erros, como alegações não permitidas — inclusive em língua estrangeira —, informações nutricionais incompletas, ausência da quantidade de porções por embalagem e dados fora do padrão exigido. Apesar de não representarem risco direto à saúde, essas falhas podem prejudicar o consumidor e deverão ser corrigidas. A Anvisa poderá notificar os fabricantes para ajustes, conforme exigem as normas em vigor. Os suplementos alimentares são regulados pela RDC 843/2024 e pela IN 281/2024. A partir de setembro de 2025, todos os produtos vendidos no Brasil deverão estar completamente regularizados junto à agência. Confira a lista completa dos produtos analisados pela Anvisa: Darklab | Pure Creatine

Iridium Labs | Creatina Fuel

Max Titanium | Creatine

Probiótica | Creatina Monohidratada

Probiótica | Creatina Caps Monohidratada

Canibal | Creatiny Monohydrate

Max Titanium | Creatine Monohidratada (caps)

Body Nutry Suplementos | Creatine 100% Pura – Micronizada – Monohidratada

Body Nutry Suplementos | Creatine 100% Pura – Micronizada – Monohidratada

Pro Healthy | Creatine Micronized – 100% Pure Ultra-Concentrated Powder

Atlhetica Nutrition | Creatine Monohydrate – 100% Pure

Iridium Labs | Atlas Creatina

Synthe Size | Creatine Powder Monohydrate

Body Shape Nutrition | Creatine Energy Monohidratada e Micronizada

Black Skull | Creatine Hardcore Pure Monohydrate

Creapure | Creafort 100% Pura

MF Musclefull | Muscle Full 100% Pura

Bulk | Creatina Monohidratada 100% Pura

FTW | Creatina Ultra

Bodyaction | Creatine Dual Power

Bodyaction | Creatine Double Force

Darkness | Creatine Muscle Energy

Integralmédica | Creatina Hardcore

Integralmédica | Creatina Hardcore (caps)

Nutrify | Creatine Monohidratada

Eat Clean Pro | Creatina Monohidratada Vegano

Universal | Creatine Monohydrate

Soldiers Nutrition | Creatine Monohydrate

Essential Nutrition | Crealift

Muscletech | Creatine

Natusvita | Creatine Micronizada

Creapure | Creatina Monohidratada

Nutrata | Creatin Up Monohidratada

Elementopuro | Suplemento Alimentar de Creatina em Pó – Creadop

True Source | Creatine 100% Pure

Shark Pro | Creatina Monohidratada 3g

Optimum Nutrition | Creatine Powder

New Millen | Creatina Monohidratada

Vitamax | Creatina Booster

3VS | Creatine Power Pó

3VS | Pure Creatine

