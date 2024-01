Aos 17 anos, estudante paraense é aprovado em 1º lugar em Matemática na USP

O jovem ainda deu dicas para outros estudantes que almejam a tão sonhada aprovação em uma universidade.

O estudante paraense Eduardo Costa Silveira Aguiar, de 17 anos, conseguiu um feito que muitos almejam em sua vida: passar no vestibular da Universidade de São Paulo (USP). O adolescente, que é natural de Belém, mas mora em Tailândia, ficou em 1º lugar no curso de matemática de uma das melhores universidades do Brasil.

Segundo o jovem, esse foi um dos maiores desafios da sua vida. “Escolhi matemática pois sempre tive grande aptidão. Em 2021, fui o primeiro premiado de Tailândia na Olimpíada Brasileira de Matemática (Obmep), conseguindo ficar no top 400 do Brasil, em um universo de 3 milhões de inscritos das escolas particulares. Com isso fiquei bastante conhecido na cidade pela matemática. Muitos me procuraram até para saber se eu dava aula particular. Achei bastante válido o desafio de ser aprovado na USP e o foco sempre foi o primeiro lugar”, contou.Apesar de aprovado, Eduardo relatou que não se mudará para a capital paulista, pois também tenho o sonho de ser médico e aguarda o resultado do processo seletivo da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que será divulgado nesta sexta-feira (26).

“O meu sonho é me envolver no trabalho em prol da sociedade, sendo médico e professor. Sem dúvidas é um bom começo. Meu primeiro ano valendo foi em 2022, com 16 anos, porém, só me preparei por três meses e, por motivos pessoais, não consegui ser aprovado. Assim, tentei em 2023, totalizando quase um ano e meio de preparação”, explicou.O estudante ainda deu dicas para outros jovens que almejam a tão sonhada aprovação em uma universidade. “Seja organizado, conheça muito bem a prova do Enem, consolide a base de conteúdos e faça muitos simulados. Além disso, outro ponto extremamente importante é cuidar do psicológico. Nada dá certo se você estiver extremamente nervoso, tem que estar centrado e preparado”, finalizou.

