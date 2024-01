Jesse Jane, atriz pornô que ganhou fama nos anos 2000, morre aos 43 anos, diz site

Segundo o TMZ, atriz e namorado foram encontrados mortos nesta quarta-feira (24). Causa não foi informada. As autoridades trabalham com a hipótese de overdose.

Jesse Jane, atriz pornô que ganhou fama nos anos 2000, morreu aos 43 anos, segundo o site TMZ.

De acordo com a publicação, fontes policiais informaram que a famosa estrela de filmes adultos e seu namorado, Brett Hasenmueller, foram encontrados mortos em sua casa, na quarta-feira em Oklahoma, nos Estados Unidos

A polícia teria atendido a um pedido de um funcionário de Brett para uma checagem de segurança após ele tentar contato com o patrão por alguns dias sem obter retorno.

Não se sabe exatamente a data ou a causa da morte do casal. As autoridades trabalham com a hipótese de overdose, segundo o TMZ. Uma investigação sobre o caso está em andamento.

Cindy Taylor, nome verdadeiro de Jesse Jane, foi uma das maiores estrelas pornô de sua época, iniciando sua carreira em 2002. A atriz estrelou diversos filmes de conteúdo adulto, incluindo o “Piratas II: A Vingança de Stagnetti”, que é considerado o filme pornô mais caro da história, tendo um orçamento avaliado em US$ 8 milhões.

A atriz também integrou o time da Playboy, apresentando o programa “Naughty Amateur Home Videos”. Jesse ainda apresentou uma série de premiações para obras de conteúdo adulto, incluindo o AVN Award, além de contar com uma linha de brinquedos eróticos. Jane anunciou sua aposentadoria da indústria pornô em 2017.

Ao longo da carreira, Jane fez algumas participações em projetos fora do conteúdo adulto, como na série “Starsky & Hutch” e no filme “Baywatch – Casamento no Havaí”.

Fonte: Por g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/16:11:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...