Apagão entra no sexto dia sem Solução em Novo Progresso

Moradores de Novo Progresso, vem sofrendo com apagão na rede de energia elétrica que iniciou no domingo dia 3 de abril e perdura a semana sem uma resposta satisfatória da Equatorial, empresa responsável pelo fornecimento de energia na região.

O primeiro dia de apagão atingiu o distrito de Moraes de Almeida (Itaituba) , Castelo dos Sonhos (Altamira) e Novo Progresso, e vem apagando diariamente sem uma resposta da empresa, moradores vivem uma verdadeira calamidade pública.

A empresa emitiu nota na segunda-feira, 4 de abril, e lamentou ocorrido argumentando que o apagão foi para melhorias no fornecimento da energia, que havia solucionado a pane.

Na mesma segunda voltou ficar sem energia e persistiu durante a semana, a telefônica e ‘internet’ não funcionam, bancos não operam e o comércio acumula prejuízos.

O Portal da empresa Equatorial disponível na internet consta que haverá interrupção;“Com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento de energia elétrica no Pará, a Equatorial realiza investimentos estruturais e serviços de manutenção preventiva na sua rede de distribuição” marcada para o dia 08/04/22, das 9h às 15h. Os horários marcados pela concessionária não são cumpridos a energia voltou as 20h30min desta quinta-feira (7/04).

Em áudio nas redes sociais, uma pessoa passa por funcionária da empresa equatorial, divulga que equipes estão trabalhando para descobrir motivo da pane, que a energia desliga por conta e retorna, sendo que eles nada podem fazer, que a Equatorial disponibilizou de helicóptero e todos os aparados para fazer a manutenção, que a pane é na rede de alta tensão, mas não sabem anda o local e o que vem ocasionando a interrupção.

A rede municipal de ensino cancelou as aulas, moradores relatam a falta de água nas torneiras, a empresa responsável pelo fornecimento de água, argumenta que a falta de energia é a responsável pelo desabastecimento, e pede para clientes fazerem estoque e economia.

Por Sua vez, consumidores declararam que a paralisação do fornecimento de energia elétrica está em seu sexto dia, e que até o momento não tiveram nenhuma solução efetiva da empresa.

Nesta sexta-feira,8 de abril de 2022, a energia foi suspensa por volta das 10h00min, retornando as 15h00min. Moradores não tem informação sobre a pane, muito menos se vai ter energia daqui para frente normalizada!

Rede Social

Situação Resolvida – Ainda a pouco um áudio divulgado com fotos nas redes sociais do Jornal Folha do Progresso, funcionário da Equatorial afirma que foi resolvido o problema; situação resolvida, encontramos o que estava causando o transtorno, eliminamos a situação que estava causando defeito, a carga aceitou, tudo resolvido, disse.

A empresa Equatorial Energia ainda não se posicionou!

