Corpo de menino de 7 anos enforcado pelo padrasto em Novo Progresso é sepultado em Santarém

A indignação marcou o enterro do menino Enzo Gabriel Lopes Freitas, de 7 anos de idade, filho de Albenice Leal Lopes. O Corpo do menino foi velado por algumas horas na manhã deste domingo dia 15 de setembro na Capela Santa Luzia em Novo Progresso, em seguida foi transladado para a cidade de Santarém (distante 700 km de Novo Progresso) pela funerária Planeta Pax. Em Santarém o corpo do menino Enzo foi velado na residência da família por volta das 15h00min, desta segunda-feira (16), ocorreu o sepultamento no cemitério municipal daquela cidade.

Leia Também:Padrasto mata enteado de 7 anos em Novo Progresso

Moradores postaram nas redes pedido de justiça (veja abaixo)

Entenda o caso- Na madrugada de domingo 15 de setembro de 2024, a Polícia Militar foi acionada, via central, sobre crime de homicídio qualificado, tendo como vítima a criança com as iniciais E.G.L.F, 07 anos de idade, filho de Albenice Leal Lopes.

Segundo depoimento dos policiais, ao chegarem no local, a criança foi localizada caída no chão do quarto da casa, com uma corda em volta do pescoço e já sem vida. Informações apontam que o autor do crime seria o padrasto Cleiton de Sá Freitas, o qual foi preso em flagrante delito após admitir a autoria do crime e informar que agiu por motivo de vingança, após um desentendimento com a mãe da criança.

Cleiton foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi autuado pelo delegado plantonista por homicídio qualificado, nesta segunda (16) passou pela audiência de custódia junto ao Poder Judiciário.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/2024/15:54:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...